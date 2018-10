Medla Barcelona iztržila zgolj točko: Luknjičava obramba in rešitelj Messi

Katalonska obramba se je še enkrat znova izkazala za luknjičavo, kar so v svoj prid že v 2. minuti izkoristili domači. Nekdanji nogometaš kraljevega kluba Ezequiel Garay je po katastrofalnem posredovanju obrambne linije Barcelone, žoga se je namreč odbila od hrbta Gerarda Piqueja, prišel do strela in zatresel mrežo gostov. Valencia je tudi v nadaljevanju nizala priložnosti, z roba kazenskega prostora je poskušal Michy Batshuayi, s je njegov poskus še pravočasno preprečil Marc-Andre ter Stegen.

Tudi poškodba Gaoncala Guedesav 7. minuti ni preprečila podjetne igre Valencie, ki je kljub zgodnji menjavi še naprej napadala. V 23. minuti pa so se gostje le uspeli zbrati, po dvojni podaji z Luisom Suarezom je do strela prišelLionel Messi, ki je našel nekaj prostora in ustrelil natančen strel v levi spodnji kot domačih vrat. Ob koncu polčasa so imeli nogometaši Valencie novo priložnost za vodstvo, a je kljub slabi obrambi gostov, niso uspeli izkoristiti.