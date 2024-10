Rodrygo in Courtois bosta izpustila El Clasico

23-letni brazilski krilni napadalec Rodrygo je na torkovi tekmi Lige prvakov med Real Madridom in Borussio Dortmund v 83. minuti uspešno zadržal žogo v mejah igrišča in jo podal do Lucasa Vasqueza, ki je nato zadel za vodstvo s 3:2. V nadaljevanju se je pod dva zadetka podpisal še Vinicius Junior, galaktiki pa so z izidom 5:2 poskrbeli za pravo 'remontado' in vknjižili drugo zmago v letošnji sezoni najelitnejšega klubskega tekmovanja.