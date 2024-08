Madridčani previdni pred potjo v Varšavo za obračun z Atalanto

Za Uefin Superpokal se bosta v sredo v Varšavi udarila Atalanta in madridski Real. Slednji velja za izrazitega favorita. Ima več izkušenj in občutno kakovostnejše posameznike, ki se jim je pred to sezono pridružil še francoski napadalec Kylan Mbappe. A trener belega baleta Carlo Ancelotti opozarja, da jih v sredo čaka vse prej kot lahka naloga.