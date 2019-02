Madridčani v 'clasico' jezni zaradi razporeda: Čudno je, najmanj to

Madridski mediji so medtem že obrnili ploščo in dnevnik AS iz prestolnice v torek poroča, da so po podrobnejšem pregledu razporeda ugotovili, da je bila Barcelona pred tekmama s Sevillo v enakem položaju kot zdaj Real, torej, da je imela na voljo za pripravo dan manj od nasprotnice, ki jo je po porazu v Andaluziji z 0:2 izločila z visokih 6:1 na Camp Nouu. Kraljevi klub je imel v prejšnjem krogu tekmovanja na voljo tudi več počitka od svoje nasprotnice Girone, prerekanje okoli razporeda naj bi sicer izviralo iz poslabšanih odnosov med Madridčani in LaLigo.