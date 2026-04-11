V Madridu vre: Ne bomo sodelovali v skorumpiranem tekmovanju

"Ne želimo sodelovati v prirejenem tekmovanju" so besede, ki so po novem rezultatskem neuspehu odmevale po španski prestolnici. Real Madrid je na petkovi ligaški tekmi proti Gironi pred domačimi navijači presenetljivo ostal brez zmage in s tem še poglobil krizo v LaLigi, kjer se zdi, da se bo Barcelona v sklepni fazi sprehodila do naslova prvaka. Katalonci bi imeli z morebitno zmago na mestnem derbiju proti Espanyolu na vrhu skorajda neulovljivih devet točk prednosti pred kraljevim klubom.
A bolj kot s slabo predstavo svojih varovancev in ljubljencev se vodstvo madridskega kluba ukvarja z novo sporno sodniško odločitvijo na petkovi tekmi, ki je očitno pomenila kapljo čez rob. Kylian Mbappe je v sodnikovem dodatku v gostujočem kazenskem prostoru prejel udarec v glavo, ki pa ga glavni delilec pravice Javier Alberola Rojas ni okarakteriziral za prekršek, vreden najstrožje kazni. Odločitev, ki postane še bolj sporna po ogledu počasnega posnetka in slik, iz katerih je jasno razvidno, da je bil Mbappe po udarcu okrvavljen in je potreboval celo zdravniško oskrbo.
Kot poročajo pri španskem časniku AS, kjer seveda ne skrivajo svoje pripadnosti do kraljevega kluba, naj bi tenzije med Realom in špansko nogometno zvezo (RFEF) dosegle vrelišče. Slabi odnosi med predsednikom galaktikov Florentinom Perezom in vodjem LaLige Javierjem Tebasom so najslabše ohranjena skrivnost na Iberskem polotoku, nezadovoljstvo in zamere pa so se zdaj očitno preselile tudi na državni nivo. Eden vodilnih mož kluba iz prestolnice Jose Angel Sanchez je po petkovih dogodkih prekinil sodelovanje pri projektu, ki bi popolnoma renoviralo sistem sojenja na španskih nogometnih tekmah.
Kot še poročajo pri madridskem mediju, se je vodstvo 15-kratnih evropskih prvakov popolnoma odmaknilo od krovne organizacije. Na tekmi proti Gironi naj bi padla kocka, a nezadovoljstvo se v Madridu nabira že celotno sezono. Dogodki na tekmi proti Kataloncem pa naj bi samo dokončno potrdili prepričanje, da se v sodniških krogih kuje zarota proti najuspešnejšemu španskemu klubu. "Pri Realu so dali jasno vedeti, da ne želijo izboljšati ali normalizirati odnosov, vse dokler ne pride do konkretne reforme sodniškega sistema. Ne verjamejo, da je šlo na tekmi z Girono za nedolžno napako, temveč za namero, da se še poglobi kriza kluba iz prestolnice," med drugim pišejo pri AS-u.
"Ne prosimo za preferenčni tretma s strani sodnikov, želimo si le, da nas obravnavajo na pošten način. Kar se trenutno dogaja, je nezaslišano, nepošteno in se ne sme nadaljevati," je stališče iz visokih krogov Reala, pri katerem trenutno gorijo rdeči alarmi. Kmalu se bodo morali umiriti in ves fokus usmeriti proti povratni tekmi na Bavarskem, kjer lovijo minimalni zaostanek s prve tekme četrtfinala proti Bayernu.
