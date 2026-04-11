Nogomet

V Madridu vre: Ne bomo sodelovali v skorumpiranem tekmovanju

Madrid, 11. 04. 2026 12.09 pred 26 minutami 3 min branja 5

Avtor:
Lu.M
Real Madrid

Že tako zrahljani odnosi med špansko nogometno zvezo in vodstvom madridskega Reala so po novi kontroverzi na tekmi med belim baletom in Girono očitno prišli do točke brez povratka. Kraljevi klub je po remiju s katalonskim palčkom prekinil sodelovanje s krovno organizacijo, kot razlog pa navajajo številne sumljive sodniške odločitve, zaradi katerih ne verjamejo v regularnost državnega prvenstva.

Real Madrid - Girona
FOTO: Profimedia

"Ne želimo sodelovati v prirejenem tekmovanju" so besede, ki so po novem rezultatskem neuspehu odmevale po španski prestolnici. Real Madrid je na petkovi ligaški tekmi proti Gironi pred domačimi navijači presenetljivo ostal brez zmage in s tem še poglobil krizo v LaLigi, kjer se zdi, da se bo Barcelona v sklepni fazi sprehodila do naslova prvaka. Katalonci bi imeli z morebitno zmago na mestnem derbiju proti Espanyolu na vrhu skorajda neulovljivih devet točk prednosti pred kraljevim klubom.

A bolj kot s slabo predstavo svojih varovancev in ljubljencev se vodstvo madridskega kluba ukvarja z novo sporno sodniško odločitvijo na petkovi tekmi, ki je očitno pomenila kapljo čez rob. Kylian Mbappe je v sodnikovem dodatku v gostujočem kazenskem prostoru prejel udarec v glavo, ki pa ga glavni delilec pravice Javier Alberola Rojas ni okarakteriziral za prekršek, vreden najstrožje kazni. Odločitev, ki postane še bolj sporna po ogledu počasnega posnetka in slik, iz katerih je jasno razvidno, da je bil Mbappe po udarcu okrvavljen in je potreboval celo zdravniško oskrbo.

Okrvavljen Kylian Mbappe
FOTO: Profimedia

Kot poročajo pri španskem časniku AS, kjer seveda ne skrivajo svoje pripadnosti do kraljevega kluba, naj bi tenzije med Realom in špansko nogometno zvezo (RFEF) dosegle vrelišče. Slabi odnosi med predsednikom galaktikov Florentinom Perezom in vodjem LaLige Javierjem Tebasom so najslabše ohranjena skrivnost na Iberskem polotoku, nezadovoljstvo in zamere pa so se zdaj očitno preselile tudi na državni nivo. Eden vodilnih mož kluba iz prestolnice Jose Angel Sanchez je po petkovih dogodkih prekinil sodelovanje pri projektu, ki bi popolnoma renoviralo sistem sojenja na španskih nogometnih tekmah.

Preberi še 'Samo pri papežu se niso pritožili', Tebas s puščico proti Realu

Kot še poročajo pri madridskem mediju, se je vodstvo 15-kratnih evropskih prvakov popolnoma odmaknilo od krovne organizacije. Na tekmi proti Gironi naj bi padla kocka, a nezadovoljstvo se v Madridu nabira že celotno sezono. Dogodki na tekmi proti Kataloncem pa naj bi samo dokončno potrdili prepričanje, da se v sodniških krogih kuje zarota proti najuspešnejšemu španskemu klubu. "Pri Realu so dali jasno vedeti, da ne želijo izboljšati ali normalizirati odnosov, vse dokler ne pride do konkretne reforme sodniškega sistema. Ne verjamejo, da je šlo na tekmi z Girono za nedolžno napako, temveč za namero, da se še poglobi kriza kluba iz prestolnice," med drugim pišejo pri AS-u.

Predsednik Real Madrida Florentino Perez
FOTO: AP

"Ne prosimo za preferenčni tretma s strani sodnikov, želimo si le, da nas obravnavajo na pošten način. Kar se trenutno dogaja, je nezaslišano, nepošteno in se ne sme nadaljevati," je stališče iz visokih krogov Reala, pri katerem trenutno gorijo rdeči alarmi. Kmalu se bodo morali umiriti in ves fokus usmeriti proti povratni tekmi na Bavarskem, kjer lovijo minimalni zaostanek s prve tekme četrtfinala proti Bayernu. Bodo z velikim preobratom uspeli umiriti rezultatsko krizo ali bodo potonili še globlje? Odgovor boste v sredo dobili na Kanalu A in VOYO.

laliga real madrid sodniki španska nogometna zveza odnosi škandal

  • ZOFA S POSTELJNO FUNKCIJO
  • KOTNA SEDEŽNA GARNITURA
  • DNEVNI REGAL
  • DNEVNI REGAL
  • VZMETNICA
  • ŠIROKA KOMODA
  • OMARA Z DRSNIMI VRATI
  • OMARA Z OGLEDALOM
  • VISEČA OMARA
  • SPODNJA OMARICA
  • SREDNJE VISOKA OMARA
  • ENOTA Z UMIVALNIKOM
  • KUHINJSKI BLOK
  • KOTNA PISALNA MIZA
  • DIREKTORSKI STOL
  • PREDSOBA
  • STOL
  • JEDILNA MIZA
  • ZLOŽLJIV VRTNI SEDEŽ
  • VRTNA MIZA
KOMENTARJI5

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
REAList7
11. 04. 2026 12.34
In to se vse dogaja vedno pri enih ter istih sodnikih. Mene samo zanima koliko časa še? Pred nekaj leti so se takšne in drugačne sporne sodniške odločitve še nekako probale zapakirati, da vse skupaj na koncu ni bilo tako evidentno. Danes? Danes nekateri sodniki sploh več ničesar ne poskušajo skrivati. Ogabno je, kaj se dogaja v Španiji. In nič čudnega ni, da španskih sodnikov že zelo dolgo časa ni v Ligi prvakov v play offu, ali pa sploh več ne sodijo, niti skupinskega dela ne, še manj pa na kakšnem evropskem ali svetovnem prvenstvu. In potem zaključek vsega tega, da farselona tam, kjer ni španskih sodnikov, tu mislim na Ligo prvakov in tudi Ligo evropa pred leti, ni niti blizu kakšnega odmevnega uspeha (že 11 let čakajo na pokal), medtem ko v španski ligi s pomočjo sodnikov osvajajo prvenstva. Ogabno 🤮
Odgovori
0 0
REAList7
11. 04. 2026 12.26
Farselonarji, ne pozabite, da je Cabrera, igralec Espanyola, za tisti minimalen dotik z roko na prsni koš vašega lameka prejel neposreden rdeči karton, medtem ko je za komolec v glavo in prebito arkado Bellinghama, s strani Borje Iglesiasa, igralca Celte Vigo, Bellingham celo sam prejel rumeni karton, ker je protestiral, ker nasprotnik ni prejel niti rumenega kartona. Enako se je zgodilo včeraj, Mbappe s prebito arkado, kar pomeni, da je prejel kar močan udarec in vi še kar naprej trdite, da to ni bilo za penal. Isto za Frana Garcio, prejel je udarec s komolcem v zadnji del glave in zakrvavel, nasprotnik pa ni prejel niti rumenega kartona. Mene je sram, da ste lahko nekateri osebki takšni hinavci z dvojnimi merili, ko en dan trdite nekaj, naslednji dan, ko pa igra vaš ogaben klub, in se zgodi enaka situacija, pa zagovarjate nekaj popolnoma nasprotnega 🤮
Odgovori
-3
0 3
MESSI-SVETOVNI-PRVAK-G.O.A.T.
11. 04. 2026 12.33
bla bla bla bla bla...kdo bo bral to sranje..saj vsi vemo kako ste do sedaj osvajali spansko prvsentvo..da ne govorimo o ligi prvakov..le zakaj vas vsi sovrazijo..ker ste že vsakega kdaj okradli!!! skorumpiran klub do konca!! ko pa zacnejo soditi kot je treba in vas preverjati z video..pa vidijo kako umazani ste in izsiljujete 11m in namerno teptate nasprotnike!!
Odgovori
+0
1 1
ViscaB
11. 04. 2026 12.36
Ka pa ko je bila barca oškodovsna proti gironi čisti prekršek nad kundejem pol pa gol girone boš pokomentiral?
Odgovori
0 0
Sl0venc
11. 04. 2026 12.24
Ko je Real dobival veliko 11metrovk od sodnikov, ki jih je podkupil Perez, je bilo pa vse prav.
Odgovori
+1
3 2
