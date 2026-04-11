V Madridu vre: Ne bomo sodelovali v skorumpiranem tekmovanju

"Ne želimo sodelovati v prirejenem tekmovanju" so besede, ki so po novem rezultatskem neuspehu odmevale po španski prestolnici. Real Madrid je na petkovi ligaški tekmi proti Gironi pred domačimi navijači presenetljivo ostal brez zmage in s tem še poglobil krizo v LaLigi, kjer se zdi, da se bo Barcelona v sklepni fazi sprehodila do naslova prvaka. Katalonci bi imeli z morebitno zmago na mestnem derbiju proti Espanyolu na vrhu skorajda neulovljivih devet točk prednosti pred kraljevim klubom.

A bolj kot s slabo predstavo svojih varovancev in ljubljencev se vodstvo madridskega kluba ukvarja z novo sporno sodniško odločitvijo na petkovi tekmi, ki je očitno pomenila kapljo čez rob. Kylian Mbappe je v sodnikovem dodatku v gostujočem kazenskem prostoru prejel udarec v glavo, ki pa ga glavni delilec pravice Javier Alberola Rojas ni okarakteriziral za prekršek, vreden najstrožje kazni. Odločitev, ki postane še bolj sporna po ogledu počasnega posnetka in slik, iz katerih je jasno razvidno, da je bil Mbappe po udarcu okrvavljen in je potreboval celo zdravniško oskrbo.