Madridska velikana sta se namučila za pokalni zmagi

Madridski Real je ob koncu prvega dela igre strl odpor tekmeca in dvakrat zatresel domačo mrežo. Sprva je v polno iz 11 metrov zadel Kylian Mbappe, nato je avtogol dosegel še Manuel Farrando. Po odmoru je igra varovancev Xabija Alonsa močno padla, kar so domači izkoristili in v 80. minuti znižali zaostanek prek Nahuela Arroye.

Nogometaši Talavere so zatem še dvakrat zapretili z glavo, nato pa je Mbappe še drugič zadel po veliki napaki domačega vratarja. A domača ekipa se ni predala, v sodnikovem dodatku je znova dosegla zadetek, ko je s pomočjo prečke mrežo Reala zatresel Gonzalo Di Renzo. Madridčani so morali na koncu trepetati za zmago s 3:2, v zadnji minuti se je z izjemno obrambo izkazal vratar Andrij Lunin.

Tudi Atletico je imel težave

Atletico Madrid, za katerega tudi tokrat v pokalu ni branil slovenski vratar Jan Oblak, se je na koncu kar namučil z ekipo, ki nastopa v četrtem rangu španskega nogometa. Atleti so povedli z 2:0 prek Antoina Griezmanna in Giacoma Raspadorija, nato pa je za odgovor domačih poskrbel Gerardo Bonet.

Antoine Griezmann FOTO: Profimedia

Da je četa Diega Simeoneja znova nekoliko lažje dihala, je v polno zadel Francoz Griezmann, tekmo pa je v zadnji minuti rednega dela z uspešno izvedeno enajstmetrovko zakuhal Moha Keita. Madridčani so na koncu le prišli do zmage in napredovanja v osmino finala.

V Angliji uspešen City