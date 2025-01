Atletico Madrid se je z zmago 1:0 proti Osasuni prebil na vrh španskega prvenstva. S tem je postal takoimenovani zimski prvak, saj se bo z devetnajstim krogom končal prvi del La Lige. Atleti so podaljšali serijo zmag v vseh tekmovanjih na 14 tekem in imajo na prvem mestu točko prednosti pred Real Madridom in šest več od Barcelone. Za četo trenerja Diega Simeoneja je bila to deveta zaporedna zmaga v državnem prvenstvu, kar je Atletico Madridu nazadnje uspelo v sezoni 2020/21, ko je postal prvak.