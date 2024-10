Prestižna soseska, kjer so nogometni zvezdniki le navadni smrtniki

Vrhunski nogometaši imajo izven zelenic pogosto težave z zasebnostjo, saj jih navijači prepoznajo praktično na vsakem koraku. A v Madridu je za to odlično poskrbljeno, saj številni igralci Real Madrida in Atletico Madrida, med njimi tudi slovenski vratar Jan Oblak, živijo v zasebni soseski La Finca, kjer je za njihovo varnost in zasebnost odlično poskrbljeno. Kakšno pa je življenje v madridskem Beverly Hillsu?

Luka Modrić in Vinicius Junior živita na severu španske prestolnice, v prestižni soseski La Moraleja, ki je locirana v neposredni bližini trening centra kraljevega kluba. Njun novi soigralec Kylian Mbappe je imel ob selitvi v Madrid ob izbiri domovanja ogromno možnosti, odločil pa se je za ekskluzivno zasebno sosesko La Finca, kjer živi tudi nekaj njegovih soigralcev.

Iker Casillas, Raul Gonzalez, Zinedine Zidane, Kaka, Cristiano Ronaldo in Eden Hazard so le nekateri izmed nekdanjih zvezdnikov Real Madrida, ki so živeli v La Finci, francoski napadalec pa je ob prestopu iz PSG v Real Madrid izbral vilo, v kateri je pred njim bival Gareth Bale. Na luksuznem posestvu stoji stavba z osmimi spalnicami, kinom, fitnesom in notranjim bazenom, obkrožena pa je z garažo za šest avtomobilov, majhnim nogometnim igriščem, igriščem za košarko ter igriščem za golf – ker Bale ne bi bil Bale, če v neposredni bližini svojega doma ne bi mogel igrati golfa.

Mbappe je za nepremičnino odštel 10,5 milijona evrov, v zameno pa dobil vse našteto, česar ostali ljudje na račun varnosti na izjemno visokem nivoju na lastne oči ne morejo videti. "La Finca je izjemen življenjski koncept z bivališči, obdanimi z naravo. Poznana je po svoji varnosti, zasebnosti in kakovosti," je za The Athletic povedal podpredsednik La Fince Jorge Moran. Prav zasebnost in varnost sta že od leta 2000 ključni prodajni točki La Fince, kjer imajo na vhodih v vsako izmed treh con postavljene stražarske hiše v stilu bunkerjev in kontrolne točke, zasebno varovanje pa skrbi za 24-urno stražo z infrardečimi kamerami okoli ograje. "Stanovalci lahko tečejo brez skrbi, saj se jim ne more približati nihče. Najslabše, kar se jim lahko zgodi, je, da se spotaknejo ob zajca," je dodal eden izmed prebivalcev La Fince. La Finca je bila že od samega začetka tesno povezana z nogometom. Arhitekt, ki stoji za celotnim projektom, je Joaquin Torres, sin Juana Torresa, ki je pred leti skupaj s predsednikom Real Madrida Florentinom Perezom ustanovil gradbeno podjetje ACS. Arhitekt je sodeloval s številnimi nogometnimi superzvezdniki, med drugim tudi s Cristianom in Zidanom. "Delo s strankami je najtežji del poklica, še posebej s tistimi, ki so slavni, imajo denar in so še mladi. Vedno imajo svoje ideje, vendar jim moraš znati prodati svojo vizijo," je za The Athletic povedal Torres.

Bellingham: Tukaj nisem nogometaš, ampak dober sosed Tudi angleški vezist Jude Bellingham je ob lanskem prestopu v vrste 15-kratnih zmagovalcev Lige prvakov kupil poslopje v najprestižnejšem delu La Fince, kjer živi blizu nekdanjega soigralca Tonija Kroosa. "Sosedje me tukaj nimajo za nogometaša. Sem samo Jude, ki gre po kavo in je dober sosed. Lepo so me sprejeli, počutim se, kot doma," je tekom lanske sezone za klubsko televizijo kraljevega kluba povedal mladi Anglež, ki na zahodu Madrida živi skupaj s svojo mamo.