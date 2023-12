Madridski Real le do točke proti Betisu

Statistika tekme: Betis vs. Real Madrid

https://www.sofascore.com/sl/real-madrid-real-betis/qgbsEgb#id:11369421

Povedel je Real Madrid v 53. minuti po 12. golu Juda Bellinghama v španskem prvenstvu, z močnim in natančnim strelom pa je izenačil Aitor Ruibal 13 minut kasneje. Betis bi lahko v zaključku tekme prišel do popolnega preobrata in treh točk, vendar je poskus Isca z glavo ustavila vratnica.

Real Madrid ima pred nedeljskim katalonskim derbijem med Barcelono in Girono točko prednosti pred slednjo - Barcelona je tretja s petimi točkami zaostanka, Betis pa je sedmi.

Špansko prvenstvo, 16. krog, izida:

Alaves - Las Palmas 0:1 (0:1)

Betis - Real Madrid 1:1 (0:0)