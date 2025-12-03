Svetli način
Nogomet

Madridski Real s prepričljivo zmago v Bilbau prekinil niz treh remijev

Bilbao, 03. 12. 2025 21.42 | Posodobljeno pred 1 uro

STA , A.V.
Nogometaši Real Madrida so na gostovanju v Bilbau zanesljivo prišli do enajste zmage v španskem prvenstvu. Athletic so premagali s 3:0. Dvakrat je bil natančen Kylian Mbappe, enkrat pa Eduardo Camavinga.

Danes in v torek sta bili v la ligi na sporedu dve vnaprej odigrani tekmi 19. kroga. Merile so se ekipe, ki bodo v začetku januarja igrale španski superpokal v Savdski Arabiji. Barcelona je v torek na svojem stadionu Camp Nou premagala Atletico Madrid s 3:1, danes pa je tri točke vpisal tudi Real Madrid na stadionu San Mames.

Strelca sta bila Kylian Mbappe (7., 59.) in Eduardo Camavinga (42.). Za Real Madrid je bila to prva zmaga po treh zaporednih remijih. Na lestvici je v vodstvu Barcelona s 37 točkami, eno manj ima Real Madrid, Atletico Madrid pa je četrti (31) s točko zaostanka za Villarrealom na tretjem mestu.

Kylian Mbappe je k nocojšnji zmagi madridskega Reala na gostovanju pri Athleticu iz Bilbaa prispeval dva zadetka.
Polfinalna para španskega superpokala 7. in 8. januarja sta Barcelona - Athletic Bilbao in Real Madrid - Atletico Madrid.

Špansko prvenstvo, 19. krog, izid tekme:
Athletic Bilbao - Real Madrid 0:3 (0:2)
Mbappe 7., 59., Camavinga 42.

nogomet špansko prvenstvo athletic bilbao real madrid kylian mbappe
