Madridski Real s prepričljivo zmago v Bilbau prekinil niz treh remijev

Danes in v torek sta bili v la ligi na sporedu dve vnaprej odigrani tekmi 19. kroga. Merile so se ekipe, ki bodo v začetku januarja igrale španski superpokal v Savdski Arabiji. Barcelona je v torek na svojem stadionu Camp Nou premagala Atletico Madrid s 3:1, danes pa je tri točke vpisal tudi Real Madrid na stadionu San Mames.

Strelca sta bila Kylian Mbappe (7., 59.) in Eduardo Camavinga (42.). Za Real Madrid je bila to prva zmaga po treh zaporednih remijih. Na lestvici je v vodstvu Barcelona s 37 točkami, eno manj ima Real Madrid, Atletico Madrid pa je četrti (31) s točko zaostanka za Villarrealom na tretjem mestu.