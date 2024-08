Madridski Real z dobro popotnico pred evropskim superpokalom

Nogometaši Real Madrida so na generalki pred dvobojem evropskega superpokala, ki si ga boste lahko ogledali na Kanalu A, z 1:2 ugnali londonski Chelsea. Beli balet je tako prišel do svoje prve zmage v tem pripravljalnem obdobju. Barcelona in Milan sta se razšla z 2:2, Italijani pa so bili uspešnejši pri izvajanju enajstmetrovk.

Statistika Chelsea – Real Madrid FOTO: Sofascore.com icon-expand

Real Madrid in Chelsea sta se v okviru priprav na prihajajočo sezono pomerila na prijateljskem obračunu v Charlottu. Chelsea je katastrofalno odprl srečanje, Madridčani pa so si v prvem delu igre priigrali številne priložnosti. Eno izmed teh so izkoristili v 19. minuti, ko je do zadetka prišel Lucas Vasquez.

Lucas Vasquez in Brahim Diaz, strelca ob zmagi nad Chelseajem. FOTO: Profimedia icon-expand

Anemična igra Londončanov v fazi obrambe se je nadaljevala, to pa je izkoristil Brahim Diaz, ki je po preigravanju ugnal novega vratarja modrih Filipa Jorgensena. Varovanci Enza Maresce so vendarle uspeli odgovoriti še pred odhodom na odmor, ko je predložek Enza Fernandeza v zadetek pretvoril Noni Madueke.

Noni Madueke FOTO: Profimedia icon-expand

Christopher Nkunku je imel takoj po prihodu iz garderobe priložnost, da izid izenači, toda v dvoboju iz oči v oči je bil uspešnejši Andrij Lunin, ki je ob polčasu zamenjal Thibauta Courtoisa.

Aktualni evropski prvaki so nato tekmo mirno pripeljali do konca, kljub dejstvu, da je Carlo Ancelotti zamenjal skoraj celotno postavo in v igro poslal številne mlade nogometaše.

Real Madrid se bo v sredo, 14. avgusta, ob 21. uri v evropskem superpokalu pomeril z Atalanto. Dvoboj aktualnih zmagovalcev Lige prvakov in Lige Evropa boste lahko spremljali na Kanalu A.

Real je tako po porazih proti Milanu (1:0) in Barceloni (2:1) priprave v ZDA zaključil z zmago (1:2). Chelsea na drugi strani je še tretjič izgubil. Poleg Madridčanov sta jih ugnala še Celtic (1:4) in zdesetkani Manchester City (2:4), četa Italijana Maresce pa je ugnala mehiško moštvo Club America (3:0). Članska zasedba Atalante je v letošnjem pripravljalnem obdobju premagala mladinsko ekipo – Atalanta U19 (3:0), remizirala z nizozemskim AZ-jem iz Alkmaarja (2:2) ter klonila proti Parmi (4:1). Pred odhodom v Varšavo, kjer bodo odigrali že omenjeni evropski obračun, jih čaka še pripravljalna tekma z nemškim St. Paulijem. Milan po enajstmetrovkah premagal Barcelono

Statistika Barcelona – Milan FOTO: Sofascore.com icon-expand