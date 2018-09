'Madrilenjo' brez golov, v Realu pa prepričani: 'Tako nebogljenih Atletov, kot v drugem polčasu, ne pomnimo

Madridski derbi se je končal brez zmagovalca in golov, kar je glede na videno, Atleti so bili boljši v prvem, galaktiki pa v drugem polčasu, povsem realen razplet tekme. Iz obeh taborov po tekmi besede pohvale na račun tekmecev, bolj prepričani o tem, da so si zaslužili zmago pa so bili v taboru Reala.

Julen Lopategui na novinarski konferenci po madridskem derbiju. FOTO: AP

Galaktiki so bili v prvem polčasu tekme proti mestnim rivalom neprepoznavni, celo nebogljeni in skoraj povsem nenevarni v napadu, kot da se jim je poznal visok poraz na gostovanju v Andaluziji pred nekaj dnevi, ko so proti Sevilli gladko izgubili z 0:3. "Dogovor je bil drugačen. Zaukazali smo, da moramo tekmo začeti čvrsto in odločno, nasprotnika prisiliti k branjenju, toda na igrišču je bilo v prve pol ure povsem drugače od naših pričakovanj in tudi dogovorov. Moramo priznati, da so bili tekmeci v tem delu igre boljši," je po tekmi za AS in Marco razlagal trener Reala Julen Lopategui, ki je v nadaljevanju videl in pozdravil povsem drugačno predstavo svojih varovancev.

Poškodba Garetha Balea? Sledijo podrobnejši preglede, nato bomo vedeli, kako in kaj. Ima težave s stegensko mišico. Ob polčasu je v slačilnici ostal iz previdnosti, saj nismo želeli tvegati. —Julen Lopategui, trener Reala

"Že v končnici prvega polčasa smo bili precej boljši, že takrat smo nakazali, kako bi morali v tekmo vstopiti. Drugi polčas pa je bil sploh odličen, verjetno celo najboljši odkar sem na klopi Reala," je poudaril Lopategui in žalostno ugotavljal, da bi njegova ekipa morala ob takšni igri in tako izrazitih priložnosti na koncu zanesljivo zmagati. "Za kaj takega smo imeli kopico priložnosti. Videl sem dober Real, v vseh fazah igre smo bili pravi in takšni moramo biti v bodoče skozi vso tekmo. Kot pravim, manjkali so le zadetki," se je pridušal trener galaktikov in potrdil, da se je Gareth Bale poškodoval in je zato ostalo v slačilnici ob polčasu.





Karim Benzema in Julen Lopetegui FOTO: AP