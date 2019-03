Madžari bodo 'nogometnega žvižgača' Pinta predali portugalskim oblastem

Rui Pintonaj bi bil eden glavnih virov Football Leaks, projekta raziskovalnih medijev iz več evropskih držav, ki je vse od leta 2015 razkril več škandalov in afer v nogometu. Med drugim so v sklopu projekta razkrili tudi davčne utaje največjih nogometnih zvezdnikov.

Portugalca so na Madžarskem priprli sredi januarja, pri sebi pa je imel kar 10 trdih diskov s podatki o nogometnih prestopkih. Kot je povedal za nemški časnik Spiegelin francoski spletni portal Mediapart, večine podatkov še ni posredoval medijem. Kaj bo zdaj z njimi, še ni jasno, saj bodo madžarske oblasti zasežene diske predale portugalskim.

Gre za zaupne dokumente iz sveta nogometa in podatke o povezavah s finančnimi ustanovami v bančnih oazah. Portugalci Pintu med drugim očitajo, da je do podatkov prišel na nedovoljen način, da je zaupne podatke posredoval tretjim osebam in celo poskus izsiljevanja. A Pinto vse očitke zavrača.

Ni skrivnost, da na Portugalskem sicer v prvi vrsti ne gre za ugotovitve v sklopu projekta Football Leaks, ampak za odtekanje informacij iz domače lige. Televizija nogometnega kluba Porto in različni blogerji so namreč v zadnjem času objavljali informacije o tekmecu Benfici iz Lizbone. Ta naj bi na poti k svojim zmagam in rekordom kupovala sodnike in tekme. Benfica je zaradi teh informacij že sprožila tožbo proti Portu.