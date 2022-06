Madžari vzeli skalp Angležev

Madžarska nogometna reprezentanca je v prvem krogu Lige narodov pripravila manjše presenečenje, potem ko je v Budimpešti z minimalno razliko premagala goste iz Anglije. Edini gol na tekmi je v nadaljevanju iz enajstmetrovke dosegel nogometaš nemškega Leipziga Dominik Szoboszlai (1:0). Finska in Bosna in Hercegovina sta se v Helsinkiju razšli brez zmagovalca (1:1). Gostje so izenačili v sodnikovem podaljšku.

icon-expand Dominik Szoboszlai na tekmi Lige prvakov proti Liverpoolu FOTO: AP Izidi, 1. krog:

- liga A:

- skupina 3:

Madžarska - Anglija 1:0 (0:0)

Szoboszlai 65./11-m - liga B:

- skupina 1:

Armenija - Irska 1:0 (0:0)

Spetsyan 74. - skupina 3:

Finska - Bosna in Hercegovina 1:1 (1:0)

Pukki 45./11m; Prevljak 90. - liga C:

- skupina 1:

Litva - Luksemburg 0:2 (0:1)

Sinani 44., 78.