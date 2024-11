Madžarska remizirala z Nemčijo, Bosna z Nizozemsko

Že pred tekmo je nemška ekipa poskrbela za prijazno gesto in Madžarom predala dres za pomočnika trenerja tekmecev Adama Szalaia . Ta se je v soboto pred tekmo z Nizozemsko zgrudil ob robu igrišča, po zdravniški pomoči pa okreva v bolnišnici. Nemci so mu podarili dres z njegovim imenom in podpisi vseh reprezentantov.

V skupini B1 je Albanija doma izgubila z Ukrajino z 1:2, z enakim izidom je Češka premagala Gruzijo. V skupini B4 pa je Wales s 4:1 premagal Islandijo, prvo zmago je dosegla Črna gora, ki je ugnala Turčijo s 3:1.

Znani so tudi možni tekmeci Slovenije v boju za obstanek v B ligi narodov. To so druge reprezentance iz lige C Slovaška, Armenija in Bolgarija, četrta ekipa pa bo znana do petka, ko bo Uefa za zeleno mizo določila razplet tekme med Romunijo in Kosovom. Nogometaši slednjega so v prejšnjem krogu zapustil igrišče v 93. minuti pri zaostanku 0:3. Žreb, ki bo Sloveniji namenil tekmeca v dodatnih bojih za obstanek v ligi B, bo v petek.

Tekme za obstanek oziroma napredovanje ter četrtfinalni dvoboji bodo na vrsti marca naslednje leto.