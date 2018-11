Mafijski posli so bili razlog za napad na avtobus nogometašev Boce

V Buenos Airesu še vedno vre, povratna finalna tekma za pokal libertadores med moštvoma River Plate in Boca Juniors bi morala biti na sporedu v soboto, a so jo zaradi nasilja navijačev, ki so napadli avtobus nogometašev Boce, prestavili na nedeljo, nato pa tudi za nedoločen čas. Navijači Riverja so na avtobus Boce metali kamenje in druge predmete, več nogometašev Boce je bilo poškodovanih, imeli pa so težave tudi zaradi solzivca, s katerim je policija želela odgnati množico, a so ga bili deležni tudi nogometaši.

Oglasil se je župan Buenos Airesa Horacio Rodriguez Larreta, ki je pojasnil, da za napadom stojijo člani navijaške skupine Riverja Barra Brava, ali kot je dejal "mafija argentinskega nogometa". Povod za napad naj bi bilo maščevanje, ki niti ni neposredno povezano samo z nogometom, temveč tudi s kriminalnimi posli, med drugim je šlo tudi za preprodajo kart na črnem trgu. Napad se je zgodil dan potem, ko je policija preiskala hišo vodje omenjene huliganske skupine, kjer je med drugim zarubila 10 milijonov pesov (234 tisoč evrov) in 300 kart za finalno tekmo.

"Težava je z Barro Bravo, z mafijo, ki je udeležena v tukajšnjem nogometu že več kot 50 let. Oni so odgovorni za te incidente. Oni so neposredno povezani s to epizodo. Ker 300 ljudi ni moglo na stadion, so bili glavni protagonisti vsega, kar se je dogajalo," je dejal župan v izjavi, ki jo je prenašal angleški BBC.

Južnoameriška nogometna konfederacija (Conmebol) je na pobudo Boce, ki je od vodstva tekmovanja zahtevalo prestavitev tekme in sankcije za navijače River Plata, sprejela odločitev, da se tekme v nedeljo ne igra, v torek pa naj bi določila nov termin tekme.