Maguire ostal brez vpoklica za SP: Sem šokiran in potrt

"Bil sem prepričan, da bi lahko to poletje odigral pomembno vlogo za svojo državo po sezoni, ki sem jo imel. Odločitev me je šokirala in pretresla. Skozi vsa leta nisem imel ničesar raje kot obleči ta dres in predstavljati svojo državo. Igralcem želim vse najboljše," je zapisal 33-letni nogometaš, ki je bil marca še del reprezentance.

Selektor bo sicer ekipo za mundial imenoval v petek, a je igralce telefonsko že obvestil, kdo bo čez lužo potoval in očitno tudi, kdo od kandidatov bo ostal doma. Harry Maguire je igral pomembno vlogo za rdeče vrage, odkar je Michael Carrick januarja prevzel vodstvo kluba z Old Trafforda. Ekipi je pomagal doseči tretje mesto v elitni angleški ligi.