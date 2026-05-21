Nogomet

Maguire ostal brez vpoklica za SP: Sem šokiran in potrt

Manchester, 21. 05. 2026 19.19 pred 52 minutami 1 min branja 1

Avtor:
A.M. STA
Harry Maguire

Branilec Manchester Uniteda Harry Maguire je prek spletnih omrežij sporočil, da ga selektor angleške reprezentance Thomas Tuchel ni uvrstil med potnike za svetovno prvenstvo. Zaradi tega je branilec, ki ima že 66 nastopov za reprezentanco, šokiran in razočaran.

"Bil sem prepričan, da bi lahko to poletje odigral pomembno vlogo za svojo državo po sezoni, ki sem jo imel. Odločitev me je šokirala in pretresla. Skozi vsa leta nisem imel ničesar raje kot obleči ta dres in predstavljati svojo državo. Igralcem želim vse najboljše," je zapisal 33-letni nogometaš, ki je bil marca še del reprezentance.

Selektor bo sicer ekipo za mundial imenoval v petek, a je igralce telefonsko že obvestil, kdo bo čez lužo potoval in očitno tudi, kdo od kandidatov bo ostal doma. Harry Maguire je igral pomembno vlogo za rdeče vrage, odkar je Michael Carrick januarja prevzel vodstvo kluba z Old Trafforda. Ekipi je pomagal doseči tretje mesto v elitni angleški ligi.

nogomet harry maguire svetovno prvenstvo anglija

KOMENTARJI1

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

Miran1960
21. 05. 2026 20.12
Še za klub ni dober, kaj bi potem delal v reprezentanci.
