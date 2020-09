Maguire kljub incidentu v Grčiji ostaja kapetan 'rdečih vragov'

Branilec Harry Maguire še vedno trdi, da ni storil ničesar prepovedanega, v klubu pa mu to verjamejo in mu še naprej zaupajo. Maguire se je tudi pritožil na kazen in ga čaka novo sojenje.

"Harry se odlično spopada z neugodnim položajem. Ima mojo podporo, saj je človek z odličnim značajem. Ni prav nobenega razloga, da mu vzamemo kapetanski trak," je dejal trener Manchester Uniteda Ole Gunnar Solskjaer.

Manchester United je v soboto odigral pripravljalno tekmo in jo proti Aston Villi izgubil z 0:1. "Rdeči vragi" bodo sezono v Premier League začeli naslednji konec tedna.