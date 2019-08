Maguire med 'rdeče vrage' kot najdražji branilec vseh časov

Solskjaer je dodal: "Harry je dandanes eden najboljših srednjih branilcev. Izvrstno bere igro in je močno navzoč na igrišču ter sposoben ohraniti mirno kri pod pritiskom. Dobro se bo vključil v to skupino tako na kot izven igrišča."

"Iz pogovorov s trenerjem sem navdušen nad vizijo in načrti, ki jih ima z ekipo. Jasno je videti, da Ole gradi ekipo za osvajanje trofej. Zdaj se veselim srečanja z mojimi novimi soigralci in začetka sezone,"je ob objavi novice še dejal Maguire.

'Ole gradi ekipo za osvajanje trofej' Vodstvo Uniteda je trenerju Oleju Gunnarju Solskjaerju , ki bo začel prvo polno sezono na čelu "rdečih vragov", tako pripeljalo tretjo okrepitev po desnemu bočnemu branilcu Aaronu Wanu-Bissaki (Crystal Palace/54,41 milijona evrov) in krilnemu napadalcu Danielu Jamesu (Swansea City/16,32).

"Ko na tvoja vrata potrka Manchester United, je to neverjetna priložnost," je izjavil Maguire, ki je postal drugi najdražji nogometaš v zgodovini Premier League vseh časov, prekaša ga le novi francoski soigralec Paul Pogba (96,86 milijona), in drugi najdražji Britanec po valižanskemu napadalcu Garethu Balu , ki je iz Tottenhama v Real Madrid leta 2013 prestopil za 101 milijon evrov.

Lani bi plačali več kot deset milijonov manj

United se je že dlje časa zanimal za Maguireja, a pred 12 meseci prekinili lov nanj, potem ko niso želeli plačati 76,19 milijona evrov odškodnine. Septembra je Maguire podpisal novo petletno pogodbo z "lisjaki", ki se jim je v prestopu iz Hull Cityja pridružil leta 2017. Za modre je odigral 69 premierligaških tekem, kariero pa je sicer začel pri domačem Sheffield Unitedu in zanj odigral 139 ligaških srečanj do leta 2014, ko se je preselil k Hullu.

Po tem, ko je sodeloval pri preboju v Premier League prek play-offa leta 2016, je v prestopu, vrednem 18,5 milijona evrov, po ponovnemu izpadu "tigrov" v Championship odšel k Leicestru in avgusta 2017 debitiral za člansko izbrano vrsto, katere steber obrambe je bil na lanskem svetovnem prvenstvu v Rusiji in na poti do polfinala tudi zabil gol proti Švedski v četrtfinalu (2:0).