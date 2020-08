Maguire je skušal 'kupiti svobodo': Sem kapetan Manchester Uniteda in sem bogat. Lahko vam plačam. Pustite nas.

Harryja Maguireja, kapetana Manchester Uniteda, so skupaj z bratom obtožili povzročitve telesne poškodbe, napada na policista, upiranja aretaciji in poskusa podkupovanja uradne osebe. Čeprav je trdil, da je nedolžen, so ga spoznali za krivega, a dobil je le pogojno kazen. " Ostajam prepričan v svojo nedolžnost, kar nameravam dokazati. Počutim se kot žrtev, žrtve so tudi moji prijatelji in družina. Želim oprati svoje ime, vsekakor se bomo s pravniki na odločitev grškega sodišča pritožili, " je dejal Maguire, ki pa bo kljub vztrajanju, da ni storil ničesar neprimernega, ostal brez reprezentančnih nastopov. " Po pogovoru z Manchester Unitedom in igralcem sem odločitev sprejel v interesu vseh ob upoštevanju dejstva, da bi lahko te reči vplivale na naše priprave, " je prek spletne strani angleške zveze sporočil angleški selektor Gareth Southgate . Maguire naj bi bil med počitnicami na otoku Mikonos udeležen v spor oziroma pretep več ljudi v nočnem klubu. Grški mediji so poročali, da se je dogodek začel, ko naj bi Maguirovi mlajši sestri Daisy " dva očitno albanska moška skušala z injekcijo vbrizgati drogo za posilstvo ". Grška policija navaja, da so trije britanski moški, od katerih je bil eden nogometaš, v četrtek zvečer napadli policiste in jih lažje poškodovali. Moške so aretirali.

Policisti pod krinko v dveh policijskih vozilih so tri moške po incidentu v nočnem lokalu ustavili, ko se se vozili v mini-busu, ter jih prosili, naj jim sledijo do policijske postaje, a so poskušali pobegniti. Iz uradnega policijskega zapisnika izhaja, da je na lokalni policijski postaji izbruhnil drugi pretep, kjer so se trije moški "močno upirali, potiskali in udarjali po treh policistih", piše v isti izjavi. Eden od osumljencev je nato policiste skušal podkupiti, da bi prikril incident, navaja vir grške policije. Britanski in grški mediji pišejo, da je Maguire policijo vprašal: "Ali sploh veste, kdo sem? Sem kapetan Manchester Uniteda. Sem zelo bogat. Lahko vam dam denar. Lahko vam plačam. Pustite nas." Maguire se je odzval, ko naj bi ga policist brcnil in mu zabrusil: "Vaša kariera je končana."

Angleži se zagovarjajo, da so Maguirovo sestro želeli peljati v bolnišnico, ko so jih zaustavili neznani moški, ki niso bili v uniformah in so se zbali, da jih želijo ugrabiti.