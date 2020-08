Maguire se brani: Bal sem se, da me bodo ugrabili

Po pretepu skupine moških na grškem otoku Mikonos in posredovanju policije je Harry Maguirehitro zapustil pripor, v njegovi odsotnosti pa so ga spoznali za krivega povzročitve telesnih poškodb in poskusa podkupovanja policistov, ki sicer nista nosila uniform. Maguire je pogojno obsojen na 21 mesecev in 10 dni zaporne kazni, Manchester United pa je v sredo potrdil, da bo Maguire po pritožbi upravičen do ponovnega sojenja. Kapetana "rdečih vragov" je z reprezentančnega seznama za prihajajoči tekmi Lige narodov črtal tudi selektor Anglije Gareth Southgate, toda Maguire, nekdanji član Leicester Cityja, je v pogovoru za BBChitel pojasnjevati, da vse le ni tako črno-belo.

"Bilo je grozno. To ni nekaj, kar bi si želel ponoviti. Tega ne želim nikomur. To je bilo prvič, da sem v zaporu," je o dveh preživetih dneh za zapahi povedal Maguire, ki trdi, da so v baru na otoku Mikonos napadli njegovo mlajšo sestro Daisy. Dva moška naj bi ju poskušala omamiti, Maguireja pa so aretirali, ko jo je poskušal prepeljati v bolnišnico.

"Preprosto so nas začeli tepsti. Udarjal je po mojih nogah in govoril, da je moje kariere konec, nič več nogometa, ne boš več igral,"je s pripovedjo nadaljeval pretreseni Maguire. "V tistem trenutku pa sem si mislil, da ni nobenih možnosti, da so to policisti. Nisem vedel, kdo so, poskusil sem pobegniti."

'Samozavesten, da bo resnica prišla na plan in da jo bodo povedali'

Aretirali so tudi njegovega brata Joeja Maguireja in prijatelja Christopherja Sharmana, ki so ju prav tako obsodili na pogojno zaporno kazen. Priča, ki je na sodišče prišla na poziv policistov, je sodišču povedala, da je Harry Maguire ponujal podkupnino, za kar obtožnica bremeni tudi njegovega brata.

"Veste, kdo sem? Sem kapetan Manchester Uniteda, zelo sem bogat, lahko vam dam denar, lahko vam plačam, prosim, izpustite nas," se spominja priča, čeprav Harry Maguire vse skupaj zanika.

"Zelo zaupam v grško pravo, za ponovno sojenje bomo imeli dovolj časa za pripravo, zbiranje dokazov in prišle bodo lahko tudi priče. Res sem samozavesten, da bo resnica prišla na plan in da jo bodo povedali. Ne čutim da sem se dolžen opravičiti komurkoli. Opravičilo je nekaj, kar se zgodi, ko storiš kaj narobe. Zdaj ali mi je žal ... Žal mi je, da sem bil v situaciji, jasno je, da je bilo zaradi situacije težko. Igram za enega največjih klubov na svetu, zato mi je žal, da morajo navijače in klub zaradi mene skozi to,"je še povedal za BBC.

ESPN je poročal, da je nogometašu podporo zasebno izrazil tudi trener članskega moštva Ole Gunnar Solskjaer, ki naj ne bi razmišljal o tem, da bo Maguireju odvzel kapetanski trak.