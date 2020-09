Mainz po 'uporu' igralcev in porazu s Stuttgartom odpustil trenerja

Nogometaši Mainza so se klubskemu vodstvu uprli v sredo, potem ko so napadalcu Adamu Szalaiju sporočili, da bo moral med iskanjem novega kluba trenirati z B-ekipo. Po dnevu brez treninga so se nogometaši sicer pod taktirko Achima Beierlorzerja vrnili na zelenico, a nato doma visoko izgubili s povratnikom v prvoligaško konkurenco Stuttgartom (1:4). Prvenstvo so odprli s porazom na gostovanju pri RB Leipzigu (1:3).

"Razočaran sem nad odločitvijo kluba," je v uradni izjavi na klubski spletni strani dejal 52-letni Beierlorzer. "Kljub temu Mainzu 05 in ekipi želim vse najboljše v prihodnje,"je dodal trener, ki ga bo, vsaj začasno, nasledil njegov dosedanji pomočnik Jan-Moritz Lichte.

Rekord Bundeslige po dveh krogih

Beierlorzer je po začetku nove sezone 1. Bundeslige že drugi trener, ki je izgubil službo, potem ko je Schalke 04 po kar 18 tekmah brez zmage odpustil Davida Wagnerja. To je celo prvič v zgodovini nemškega prvenstva, da bosta do tretjega kroga v boj z novima trenerjema šla kar dva kluba.

Mainz 05 je sicer v svet poslal kar dva slavna trenerja tega tisočletja, in sicer stratega Liverpoola Jürgna Kloppain trenutnega prvega moža stroke pri Paris Saint-Germainu Thomasa Tuchla. Tudi Wagner je bil nekoč član Mainza, za katerega je sicer skupaj s Kloppom nastopal zgolj kot igralec.