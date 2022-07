Majer iz Serie A v drugo italijansko ligo

Tridesetletni Žan Majer je v karieri igral še za Aluminij in Domžale, iz slednjih pa je po podatkih Transfermarkta leta 2017 za 250.000 evrov prestopil k Rostovu. Njegovo trenutno tržno vrednost omenjeni portal ocenjuje na 1,7 milijona evrov. Nova sezona italijanske druge lige oziroma Serie B se bo začela 12. avgusta, za zdaj pa so ob Majerju člani ekip iz tega ranga tekmovanja tudi Aljaž Tavčar (Ascoli), Kristjan Matošević (Cosenza), Rok Vodišek (Genoa), Matija Boben (Ternana) in Domen Črnigoj (Venezia). Člana drugoligaša Parme sta sicer Jasmin Kurtić in Martin Turk, ki pa sta do konca sezone 2022/23 posojena grškemu Paoku oziroma italijanskemu tretjeligašu Reggiani.