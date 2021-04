Makaay: Pri Bayernu smo po tekmah pogosto popili pivo ali dve

Roy Makaay in Mark van Bommel proslavljata zadetek Bayerna proti Realu

Danes 46-letni Nizozemec je svojo kariero začel pri Vitesseju leta 1993, nato je v Španiji igral za Tenerife in Deportivo iz La Corune, svoja najboljša leta pa je med 2003 in 2007 preživel v Münchnu pri tamkajšnjem Bayernu. Z Bavarci je v tem času po dvakrat osvojil državno prvenstvo in pokalno tekmovanje, lepi spomini pa ga vežejo tudi na dogajanje izven nogometnih stadionov.

"Pri Bayernu smo po tekmah pogosto popili pivo ali dve, največkrat pšenično. Vem, da se to danes zdi čudno, ker se ne sklada z življenjskimi načeli profesionalnih nogometašev, ampak takrat je to preprosto bil del igre,"je za portal Goal razkril Roy Makaay.

Bivši nizozemski reprezentant, ki je za tulipane zbral 43 tekem in šest zadetkov, je v svoji zadnji sezoni pri Bayernu zablestel v osmini finala Lige prvakov proti Realu, ko je zadetek dosegel po vsega desetih sekundah, kar še danes velja za najhitreje dosežen gol v zgodovini tekmovanja. Ob tem je zanimivo, da so bili Madridčani tisti, ki so izvajali začetno žogo, a si je Roberto Carlos privoščil veliko napako, Hasan Salihamidžićpa je po njej lepo zaposlil osamljenega Makaaya v kazenskem prostoru.

Zadetek Roya Makaaya proti Realu: