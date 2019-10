Makedonci napovedujejo vroč obračun: Pričakujemo 30.000 gledalcev

V slovenski vrsti, ki bo v torek na Brdu pri Kranju opravila nov trening, poudarjajo, da bodo poskusili ponoviti igro in odnos s septembrskih tekem proti Poljski in Izraelu, ko so obakrat zmagali in se povzpeli na drugo mesto skupine G. Nove tri točke na tekmi z Makedonci bi še povišale temperaturo pred nedeljskim gostovanjem Avstrijcev v Stožicah.

"Mislim, da sta dosegljivi obe zmagi. Ampak zdaj moramo razmišljati o Makedoniji, šele potem bomo razmišljali o Avstrijcih,"opozarja desni bočni branilec Petar Stojanović. Ta makedonsko vrsto dobro pozna. Ne nazadnje pri zagrebškem Dinamu igra tudi makedonski reprezentant Arijan Ademi, hkrati pa je igral že na prvi medsebojni tekmi v teh kvalifikacijah.

Stojanović: Lahko jih premagamo

Ta se je končala z 1:1, Makedonci so edini zadetek dosegli prav po Stojanovićevi napaki. A to je zgodovina, 24-letnik odtlej igra v zelo dobri formi tako v reprezentančnem kot klubskem dresu. Vseeno pa opozarja na četrtkovega tekmeca.

"Mislim, da nas čaka zelo težko gostovanje. Tudi v Ljubljani so Makedonci pokazali svojo kakovost. Menim pa, da jih lahko premagamo, potrudili se bomo, ne bomo razmišljali preveč o samem rezultatu, ampak se bomo osredotočili na našo igro, na pristop, takšen, kot je bil proti Poljski in Izraelu. Upam, da nas bo to na koncu nagradilo," pravi Stojanović.

Kurtić o tekmi, ki 'lahko da ogromno'

Tudi izkušeni vezist Jasmin Kurtićpravi, da ni čas za kakršno koli evforijo: "Nabrušeni smo, a moramo ostati na tleh. Ne smemo letati previsoko. Mislim, da bo to ena najbolj pomembnih tekem, odkar sem v reprezentanci. Ta tekma ti lahko da ogromno. Zato je najpomembnejše, da se dobro pripravimo na Makedonce."

Makedonski selektor Igor Angelovskiima nekaj težav s poškodbami v ekipi, med drugimi ne bo mogel računati na Enisa Bardhija, prav tako pa je odpadel tudi napadalec Sarajeva Krste Velkoski. A odsotnost slednjega se Makedoncem ne bi smela preveč poznati, saj imajo za napadalne naloge na razpolago še Gorana Pandeva, Ivana Tričkovskega, Aleksandra Trajkovskega, Ilijo Nestorovskega in druge.

Spirovski: Pričakujem peklensko vzdušje

"Vemo, kateri so njihovi najpomembnejši igralci, ampak se s tem ne smemo obremenjevati. Moramo razmišljati o sebi, o odnosu. Pomembno je, kakšni bomo mi, ne kakšni bodo oni. Borili se bomo, kar bo pa bo," meni Kurtić.

Za razliko od prve medsebojne tekme bo tokrat v makedonskem kadru Stefan Spirovski. Vezist Hapoela iz Tel Aviva je prvi obračun izpustil zaradi poškodbe, zdaj pa napoveduje res vroče ozračje za četrtkov obračun.

"Osebno pričakujem peklensko vzdušje v Areni. Pričakujem, da bo 30.000 gledalcev navijalo za Makedonijo. Želimo zmagati in v zmagovalnem vzdušju oditi na Poljsko. Ta Slovenija se ne razlikuje veliko od tiste, s katero smo se merili v Ljubljani. Resda nisem igral, toda spomnim se, da smo pokazali dobro predstavo in imeli priložnost za zmago. Pričakujem, da bomo v četrtek zvečer dali vse od sebe, odigrali najbolje, kar lahko, in s podporo naših navijačev proslavili zmago. Cilj so vsekakor tri točke,"so makedonski mediji navedli Spirovskega.

