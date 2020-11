'Makedonija ima novega svetnika ‒ sveti Goran Pandev'

Severna Makedonija je bila v minulih kvalifikacijah za nastop na Euru 2020 dvakrat tudi nasprotnica Slovenije. Po remiju v Ljubljani (1:1) so Pandev in soigralci nadigrali izbrano vrsto Matjaža Keka in jo v Skopju oktobra lani premagali z 2:1. Na lestvici skupine G so bili na tretjem mestu pred četrto Slovenijo, ki je uspela prehiteti le Izrael in Latvijo, a so novo priložnost za uvrstitev na EP Makedonci nato dobili zaradi prvega mesta v Ligi narodov. To priložnost pa so sinoči tudi izkoristili.

Legendarni kapetan reprezentance Goran Pandevbo še pred nogometnim pokojem, šteje sicer že kar 37 pomladi, z rojaki nastopil na prvem velikem tekmovanju od osamosvojitve. Pandev je že vrsto let simbol makedonskega nogometa, konec koncev klub z njegovim imenom (Akademija Goran Pandev) igra v elitnem makedonskem prvenstvu.

Da je bil makedonski uspeh v četrtek zvečer skorajda pravljičen, je z zmagovitim golom na gostovanju v Tbilisiju na svoji 115. reprezentančni tekmi poskrbel ravno zimzeleni napadalec. Ta je mrežo Gruzincev zatresel v 56. minuti in med Makedonci v Skopju in po svetu se je začelo napeto odštevanje do zadnjih minut oziroma sekund tekme, ko je postalo jasno, da si je nekdanja jugoslovanska republika po skoraj treh desetletjih čakanja priigrala nastop na prvem velikem tekmovanju.

'Še vedno se ne zavedamo, kaj nam je uspelo'

"Naše sanje so se uresničile, vsi skupaj se veselimo in na tem evropskem prvenstvu želimo nastopiti tudi z zmagami. Vsi vemo, da smo prehodili dolgo pot do tega evropskega prvenstva, fantje so si to res zaslužili in še vedno se ne zavedamo, kaj nam je uspelo. Veseli smo, šele v prihodnjih dneh se bomo zavedeli, da smo na prvenstvu. Nisem verjel, da se bom pri 38 letih uvrstil na evropsko prvenstvo. Hvala vsem, ki ste nas sprejeli,"je ob povratku iz Tbilisija v poznih večernih urah na mejnem prehodu Blace dejal Pandev.