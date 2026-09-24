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Nogomet

Maksimir korak naprej, Stožice več kot desetletje na mestu

Zagreb/Ljubljana, 24. 09. 2026 14.26 pred 31 minutami 3 min branja 5

Avtor:
Š.Z.
Nova podoba Maksimirja

Zagreb v kratkem dobiva kar dva prenovljena stadiona. Na Kranjčevićevi dela že potekajo, po končani prenovi pa bo tam začasno igral Dinamo, medtem ko bo v ozadju potekala prenova njegovega zdajšnjega doma – Maksimirja. Medtem Stožice, ki so svoja vrata odprle avgusta 2010, tudi več kot desetletje pozneje ostajajo nedokončana zgodba. Kompleks, ki bi moral postati ponos Ljubljane, tako še vedno ostaja njena črna pika.

Maksimir
Maksimir
FOTO: , GNK Dinamo Zagreb

Maksimir, ki je dolga leta veljal za "grdega račka" zagrebškega in hrvaškega nogometa, dobiva novo podobo. Stadion, zgrajen pred 114 leti, leta 1912, je bil skozi svojo zgodovino prenovljen v letih 1948, 1998 in 2011. Kljub temu je v zadnjih letih veljal za enega manj privlačnih stadionov tako na Hrvaškem kot v širši evropski nogometni javnosti. Avgusta 2023 ga je raziskava agencije Money, ki je temeljila na ocenah uporabnikov platform Google, TripAdvisor in Football Ground, uvrstila na tretje mesto med najgršimi nogometnimi stadioni v Evropi.

Zdaj pa se zgodba počasi obrača. Nekdanji "grdi raček" dobiva priložnost, da končno razpre krila.

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V Zagrebu zavihali rokave

Zgodba o novem Maksimirju se vleče že vrsto let. Leta 2018 so se pojavile ideje o rušenju dotrajanega stadiona in gradnji povsem novega objekta na isti lokaciji. Leto pozneje je Dinamo Zagreb napovedal, da bi novi stadion zgradil sam, brez pomoči hrvaške vlade, vendar je bilo za izvedbo projekta potrebno tudi soglasje mesta Zagreb. Kmalu zatem sta Dinamo in mesto napovedala skupno sodelovanje pri gradnji novega stadiona.

Projekt se je v naslednjih letih večkrat znašel na mrtvi točki, nato pa se je zgodba začela premikati. Oktobra 2022 je hrvaška vlada zagotovila podporo gradnji novega Maksimirja. Pomemben korak je sledil junija 2023, ko je Zagreb predstavil načrte za prenovo stadiona Kranjčevićeva. Ta naj bi po prenovi sprejel 12.000 gledalcev in začasno postal dom Dinama, medtem ko bi na Maksimirju potekala rušitev starega stadiona in gradnja novega.

Dela na stadionu Kranjčevićeva
Dela na stadionu Kranjčevićeva
FOTO: Profimedia

Februarja 2025 sta vlada in mesto Zagreb uradno predstavila načrt za povsem nov Maksimir s približno 35.000 sedeži. Vrednost projekta je ocenjena na 175 milijonov evrov, financiranje pa naj bi si država in mesto razdelila na polovico.

Nato je sledil arhitekturni natečaj. Na mednarodni natečaj za novi stadion Maksimir in športno-rekreacijski center Svetice je prispelo 88 projektov iz več kot 20 držav. Zmagala je rešitev milanskega studia VG13 Architects Studio Associato, za katero stojita italijanska arhitekta Tommaso Fantini in Alberto Rossi. Rušenje starega Maksimirja je predvideno leta 2027, sama gradnja novega stadiona pa naj bi se začela leta 2029.

Po desetletjih načrtov, obljub in preobratov je tako Maksimir vendarle dobil konkreten načrt za prihodnost. Zagreb se je odločil, da bo enega najbolj prepoznavnih športnih simbolov mesta nadomestil z novim stadionom, ki naj bi združil zgodovino, identiteto Dinama in sodobno športno infrastrukturo.

Kaj pa se dogaja s Stožicami?

Minilo je že 16 let od odprtja Stožic. Projekt je bil zamišljen kot pomembna pridobitev za slovenski šport, ki je takšno infrastrukturo nujno potreboval, pa tudi za glasbeni in zabavni oder. Kljub vsemu, kar so Stožice prinesle Ljubljani in Sloveniji, pa še danes niso dobile svoje dokončne podobe. Ostajajo tako črna pika Ljubljane, ki si zasluži urejen in dokončan športni kompleks.

Lastniki se skozi leta menjajo, skupna točka vseh zgodb pa ostaja enaka – na nedokončanem delu Stožic se konkretna gradnja še vedno ni začela. Leta 2024 je trgovsko-poslovni del kupila družba MG Mind, vendar tudi pod novim lastnikom projekt ni zaživel.

Toda upanje umre zadnje. Zagreb je že pokazal, da se lahko tudi dolga zgodba, kakršna je bila prenova Maksimirja, nekoč premakne z mrtve točke. Zdaj se novo upanje pojavlja tudi za Stožice. Ljubljanski župan Zoran Janković je septembra povedal, da je na obzorju nov potencialni lastnik, s katerim se je že srečal in ki je nanj naredil dober vtis. Za zdaj njegovo ime še ni znano, prav tako ni potrjeno, kdaj bi se dela lahko dejansko začela.

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KOMENTARJI5

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Sandokkan
24. 09. 2026 17.28
Meni je tako smsno ko slisim ali berem Ljubljana prestolnica! Prebialcev za vzorec. Kot ena kmecka vas! :)))))
Odgovori
-1
0 1
gongash
24. 09. 2026 17.27
Tu vlada korupcija in provizije. Pa ne samo pri stadionu, po celi državi tudi po firmah razni ritolizci želijo na račun drugih provizije, čeprav si jih ne zaslužijo. Gre samo za izsiljevanje ampak dokler ni množičnega odpora ....
Odgovori
+3
3 0
anko46
24. 09. 2026 17.22
Ta stadion bo zmgal kot najgrši vseh časov
Odgovori
+3
3 0
TITO50
24. 09. 2026 17.14
Ne verjeti vsega, več kot 2/3 bo dala Čeferinova UEFA.
Odgovori
+1
1 0
Sandokkan
24. 09. 2026 17.29
In? Tam ni pokvarjenih Slovencev ki si dajo vse v zep.
Odgovori
-2
0 2
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