Maksimir korak naprej, Stožice več kot desetletje na mestu

Maksimir FOTO: , GNK Dinamo Zagreb

Maksimir, ki je dolga leta veljal za "grdega račka" zagrebškega in hrvaškega nogometa, dobiva novo podobo. Stadion, zgrajen pred 114 leti, leta 1912, je bil skozi svojo zgodovino prenovljen v letih 1948, 1998 in 2011. Kljub temu je v zadnjih letih veljal za enega manj privlačnih stadionov tako na Hrvaškem kot v širši evropski nogometni javnosti. Avgusta 2023 ga je raziskava agencije Money, ki je temeljila na ocenah uporabnikov platform Google, TripAdvisor in Football Ground, uvrstila na tretje mesto med najgršimi nogometnimi stadioni v Evropi. Zdaj pa se zgodba počasi obrača. Nekdanji "grdi raček" dobiva priložnost, da končno razpre krila.

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V Zagrebu zavihali rokave

Zgodba o novem Maksimirju se vleče že vrsto let. Leta 2018 so se pojavile ideje o rušenju dotrajanega stadiona in gradnji povsem novega objekta na isti lokaciji. Leto pozneje je Dinamo Zagreb napovedal, da bi novi stadion zgradil sam, brez pomoči hrvaške vlade, vendar je bilo za izvedbo projekta potrebno tudi soglasje mesta Zagreb. Kmalu zatem sta Dinamo in mesto napovedala skupno sodelovanje pri gradnji novega stadiona. Projekt se je v naslednjih letih večkrat znašel na mrtvi točki, nato pa se je zgodba začela premikati. Oktobra 2022 je hrvaška vlada zagotovila podporo gradnji novega Maksimirja. Pomemben korak je sledil junija 2023, ko je Zagreb predstavil načrte za prenovo stadiona Kranjčevićeva. Ta naj bi po prenovi sprejel 12.000 gledalcev in začasno postal dom Dinama, medtem ko bi na Maksimirju potekala rušitev starega stadiona in gradnja novega.

Dela na stadionu Kranjčevićeva FOTO: Profimedia

Februarja 2025 sta vlada in mesto Zagreb uradno predstavila načrt za povsem nov Maksimir s približno 35.000 sedeži. Vrednost projekta je ocenjena na 175 milijonov evrov, financiranje pa naj bi si država in mesto razdelila na polovico. Nato je sledil arhitekturni natečaj. Na mednarodni natečaj za novi stadion Maksimir in športno-rekreacijski center Svetice je prispelo 88 projektov iz več kot 20 držav. Zmagala je rešitev milanskega studia VG13 Architects Studio Associato, za katero stojita italijanska arhitekta Tommaso Fantini in Alberto Rossi. Rušenje starega Maksimirja je predvideno leta 2027, sama gradnja novega stadiona pa naj bi se začela leta 2029. Po desetletjih načrtov, obljub in preobratov je tako Maksimir vendarle dobil konkreten načrt za prihodnost. Zagreb se je odločil, da bo enega najbolj prepoznavnih športnih simbolov mesta nadomestil z novim stadionom, ki naj bi združil zgodovino, identiteto Dinama in sodobno športno infrastrukturo.

Kaj pa se dogaja s Stožicami?