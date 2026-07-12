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Nogomet

Maldini prevzema nalogo reševanja italijanskega nogometa

Rim, 12. 07. 2026 11.33 pred 29 dnevi 1 min branja 0

Avtor:
STA
Paolo Maldini

Legenda italijanskega nogometa in eden najboljših obrambnih igralcev vseh časov, Paolo Maldini, je bil imenovan za novega tehničnega direktorja italijanske reprezentance, ki preživlja najtemnejše obdobje v svoji zgodovini.

Zvonimir Boban, Paolo Maldini
Zvonimir Boban, Paolo Maldini
FOTO: AP

Po mnenju mnogih najboljši branilec vseh časov Paolo Maldini je postal tehnični direktor italijanske nogometne zveze.

Nekdanjemu kapetanu italijanske reprezentance in dolgoletnemu branilcu Milana, ki je bil do leta 2023 tudi tehnični direktor slovitega kluba iz lombardijske prestolnice, bo pri delu pomagal Leonardo v vlogi svetovalca. Nekdanji brazilski reprezentant je bil Maldinijev soigralec, pri 19-kratnih italijanskih prvakih in 7-kratnih zmagovalcih nekdanjega pokala državnih prvakov oziroma lige prvakov pa je bil tudi v vlogi trenerja in športnega direktorja. Maldini je z italijansko nogometno zvezo podpisal štiriletno pogodbo.

Predsednik zveze Giovanni Malago je zapisal: "Maldini je bil vseskozi moja prva izbira. Prepričan sem, da je prava oseba za vodenje tehničnega področja zveze, ki ne zajema le članske reprezentance, temveč tudi razvoj vseh mlajših reprezentančnih selekcij."

Aleksander Čeferin, Figo, Maldini
Aleksander Čeferin, Figo, Maldini
FOTO: Damijan Žibert

Za Maldinija bo primarna naloga imenovanje novega selektorja italijanske reprezentance, ki bo na tem položaju nasledil Gennara Gattusa. Ta je odstopil aprila letos, potem ko je Italijo v dodatnih kvalifikacijah za svetovno prvenstvo v ZDA, Mehiki in Kanadi izločila BiH.

Štirikratni svetovni prvaki v letih 1934, 1938, 1982 in 2006 se že tretjič zaporedoma niso uvrstili na svetovno prvenstvo, nazadnje so na njem nastopili v Braziliji 2014, ko so izpadli že po skupinskem delu tekmovanja.

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