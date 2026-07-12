Maldini prevzema nalogo reševanja italijanskega nogometa

Po mnenju mnogih najboljši branilec vseh časov Paolo Maldini je postal tehnični direktor italijanske nogometne zveze.

Nekdanjemu kapetanu italijanske reprezentance in dolgoletnemu branilcu Milana, ki je bil do leta 2023 tudi tehnični direktor slovitega kluba iz lombardijske prestolnice, bo pri delu pomagal Leonardo v vlogi svetovalca. Nekdanji brazilski reprezentant je bil Maldinijev soigralec, pri 19-kratnih italijanskih prvakih in 7-kratnih zmagovalcih nekdanjega pokala državnih prvakov oziroma lige prvakov pa je bil tudi v vlogi trenerja in športnega direktorja. Maldini je z italijansko nogometno zvezo podpisal štiriletno pogodbo.

Predsednik zveze Giovanni Malago je zapisal: "Maldini je bil vseskozi moja prva izbira. Prepričan sem, da je prava oseba za vodenje tehničnega področja zveze, ki ne zajema le članske reprezentance, temveč tudi razvoj vseh mlajših reprezentančnih selekcij."