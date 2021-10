Maldini: SP v nogometu na vsaki dve leti ni dobra ideja

Nekdanji odlični nogometaš, zdaj pa tehnični direktor AC Milana, Paolo Maldini je še eno izmed uglednih nogometnih imen, ki ostro zavrača Fifino idejo o svetovnem prvenstvu na vsaki dve leti. "Mislim, da to ni dobra ideja, saj bi to zmanjšalo pomembnost najbolj unikatnega športnega dogodka na svetu. S tem bi prekinili sto let staro tradicijo," je svoje mnenje jasno izrazil danes 53-letni Italijan.

icon-expand Paolo Maldini predlaga Fifi, naj opusti ta "zgrešen projekt". FOTO: AP "Kot športnik upam, da bo Fifa opustila ta zgrešen projekt," je v pogovoru za italijansko agencijo Ansa povedal Paolo Maldini, nekdaj izvrstni branilec AC Milana in italijanske reprezentance. Danes tehnični direktor AC Milana, kluba, v katerem je igral vso svojo igralsko kariero, verjame, da bi prvenstvo na vsaki dve leti vzelo težo tekmovanju. "Prvenstvo na vsaki dve leti, ob predstavljenem koledarju Fife, bi imelo zelo negativne posledice na psihofizično zdravje nogometašev v prihodnje v domačih prvenstvih, kar bi se močno poznalo v tem obdobju, ki je že tako delikatno," je opozoril Maldini. Mnogi pred njim so Fifi jasno dali vedeti, da bi takšen format še dodatno obremenil nogometaše, ki se v zadnjem času že tako ali tako spopadajo s povečanim številom poškodb. Prav poškodbe so tiste, ki si jih ljubitelji nogometa najmanj želijo. "Nogometaši, zveze in klubi se zavedajo, da bi bile morebitne koristi v primerjavi s številnimi tveganji, ki bi jih takšna odločitev prinesla, zelo majhne," je zaključil Maldini.