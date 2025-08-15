Malenšek nadaljuje z odlično formo: četrti gol na zadnjih treh tekmah

Potem ko so Radomljani v uvodnih minutah pokazali več odločnosti in imeli v tretji minuti tudi priložnost prek Nina Kukovca, ki je zgrešil z glavo, so Ajdovci hitro vzpostavili ravnotežje, posebej razburljivih dogodkov pa gledalci v nadaljevanju niso videli.
Tudi poskus gostujočega nogometaša Harisa Kadrića ni bil nevaren. Nevarneje pa je bilo v 33. minuti, ko Žanu Beširju ni uspelo zadeti iz bližine. Malce pozneje je na drugi strani z 18 metrov premalo natančno meril Dejan Vokić. Največjo priložnost v prvem polčasu so imeli Ajdovci v 45. minuti, ko je Kadrić prišel do odprtega strela v osrčju kazenskega prostora, toda zadel le vratnico.
Po desetih sekundah drugega polčasa je imel še Roger Murillo izjemno priložnost za vodilni zadetek, ko je lepo prišel do strela s 14 metrov, a tudi on žogo poslal malo mimo cilja.
Čeprav je Primorje v uvodnih minutah delovalo podjetnejše, pa je v 57. minuti Matej Malenšek zagrozil na drugi strani, ko je tudi on zadel vratnico. Le malce zatem je pred Denisa Pintola prišel še Nino Vukasović, toda ajdovski vratar je bil uspešnejši.
Radomeljski Samo Pridgar pa je v 63. minuti dobil nov dvoboj z Murillom, a v 70. minuti le moral pobrati žogo iz svoje mreže. Po podaji z desne strani je najprej z glavo iz bližine poskusil Kadrić, Pridgar je žogo odbil, a do nje je prišel Matic Zavnik in jo spravil čez črto za 1:0.
Toda mlinarji so hitro izenačili, v 73. minuti je Malenšek po podaji Vokića prišel do žoge za ajdovsko obrambo in nato iz kar ostrega kota z desne strani matiral Pintola za svoj četrti zadetek. S tem se je na prvem mestu lestvice strelcev pridružil Franku Kovačeviću iz Celja.
Že čez tri minute je s petim golom sam ostal na vrhu strelske lestvice, ko je iz bližine unovčil še podajo Andreja Pogačarja z leve strani. Zmagovalca je odločil Jaša Martinčič v 81. minuti, ko je natančno meril z roba kazenskega prostora za 3:1.
