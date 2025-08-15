Malenšek nadaljuje z odlično formo: četrti gol na zadnjih treh tekmah

Potem ko so Radomljani v uvodnih minutah pokazali več odločnosti in imeli v tretji minuti tudi priložnost prek Nina Kukovca, ki je zgrešil z glavo, so Ajdovci hitro vzpostavili ravnotežje, posebej razburljivih dogodkov pa gledalci v nadaljevanju niso videli.

Tudi poskus gostujočega nogometaša Harisa Kadrića ni bil nevaren. Nevarneje pa je bilo v 33. minuti, ko Žanu Beširju ni uspelo zadeti iz bližine. Malce pozneje je na drugi strani z 18 metrov premalo natančno meril Dejan Vokić. Največjo priložnost v prvem polčasu so imeli Ajdovci v 45. minuti, ko je Kadrić prišel do odprtega strela v osrčju kazenskega prostora, toda zadel le vratnico.

Po desetih sekundah drugega polčasa je imel še Roger Murillo izjemno priložnost za vodilni zadetek, ko je lepo prišel do strela s 14 metrov, a tudi on žogo poslal malo mimo cilja.