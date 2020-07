Malinovskij in Gomez za preobrat in zmago Atalante v Parmi

V vrstah Bergamčanov smo vnovič pogrešali (poškodovanega) slovenskega virtuoza Josipa Iličića, čigar odsotnost se na srečo navijačev Atalante ni poznala.

Gostje iz Bergama so sicer v tekmo vstopili nekoliko 'rezervirano', kar je Parma znala izkoristiti dve minuti pred koncem prvega polčasa, ko je po napaki ožje obrambe Atalante domače v vodstvo popeljal Dejan Kulusevski. V nadaljevanju pa so varovanci Gian Piera Gasperinijazagospodarili na igrišču, iz minute v minuto vse bolj pritiskali proti vratom Parme, kar jim je dvajset minut pred koncem rednega dela prineslo izenačenje.



Zanj je poskrbel Ruslan Malinovskij, ki je meril natančno s prostega strela, do popolnega preobrata in zmage pa so gostje prišli v 84. minuti, ko je po izvrstnem samostojnem prodoru neubranljivo zadel Alejandro Gomez. Na poti do zmagovitega zadetka je Gomez med drugimi osmešil tudi slovenskega reprezentanta v dresu Parme Jasmina Kurtića. S 23. prvenstveno zmago v sezoni se je Atalanta vsaj začasno vnovič povzpela na 2. mesto ligaške razpredelnice.