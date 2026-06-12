Malo lažji izziv za Bosance: kapetan Kanade ni nared za prvo tekmo

"Včeraj je opravil magnetno resonanco. Pokazala je zelo pozitivne znake in se poškodba neverjetno dobro celi," je pojasnil Jesse Marsch , a dodal, da kljub temu ne bo na voljo za prvo tekmo SP.

"Resnično upamo, da bomo lahko v prihodnjih dneh ali naslednji teden pospešili stvari in bo imel priložnost za igro," je poudaril selektor.

Petindvajsetletni levi branilec Bayerna iz Münchna je v tej sezoni igral zelo malo po vrsti poškodb, vključno z nategnjeno zadnjo ložo, ki jo je utrpel v začetku maja proti Paris Saint-Germainu v ligi prvakov.