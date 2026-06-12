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Nogomet

Malo lažji izziv za Bosance: kapetan Kanade ni nared za prvo tekmo

Toronto, 12. 06. 2026 09.16 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
STA
Alphonso Davies

Branilec in kapetan kanadske nogometne reprezentance Alphonso Davies si še ni povsem opomogel od poškodbe in ne bo igral na otvoritveni tekmi svoje ekipe na svetovnem prvenstvu proti Bosni, ki bo nocoj v Torontu, je v sporočil selektor, Američan Jesse Marsch. Kapetanski trak bo nosil obrambni vezist Stephen Eustaquio.

"Včeraj je opravil magnetno resonanco. Pokazala je zelo pozitivne znake in se poškodba neverjetno dobro celi," je pojasnil Jesse Marsch, a dodal, da kljub temu ne bo na voljo za prvo tekmo SP.

Alphonso Davies
Alphonso Davies
FOTO: AP

"Resnično upamo, da bomo lahko v prihodnjih dneh ali naslednji teden pospešili stvari in bo imel priložnost za igro," je poudaril selektor.

Petindvajsetletni levi branilec Bayerna iz Münchna je v tej sezoni igral zelo malo po vrsti poškodb, vključno z nategnjeno zadnjo ložo, ki jo je utrpel v začetku maja proti Paris Saint-Germainu v ligi prvakov.

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Branilec, ki se je sprva zdravil na Bavarskem, nato pa začel boj s časom, da bi se lahko pravočasno vrnil za nastope na domačem SP, ko se je soigralcem pridružil 31. maja.

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