Malo lažji izziv za Bosance: kapetan Kanade ni nared za prvo tekmo

"Včeraj je opravil magnetno resonanco. Pokazala je zelo pozitivne znake in se poškodba neverjetno dobro celi," je pojasnil Jesse Marsch, a dodal, da kljub temu ne bo na voljo za prvo tekmo SP.
"Resnično upamo, da bomo lahko v prihodnjih dneh ali naslednji teden pospešili stvari in bo imel priložnost za igro," je poudaril selektor.
Petindvajsetletni levi branilec Bayerna iz Münchna je v tej sezoni igral zelo malo po vrsti poškodb, vključno z nategnjeno zadnjo ložo, ki jo je utrpel v začetku maja proti Paris Saint-Germainu v ligi prvakov.
Branilec, ki se je sprva zdravil na Bavarskem, nato pa začel boj s časom, da bi se lahko pravočasno vrnil za nastope na domačem SP, ko se je soigralcem pridružil 31. maja.
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