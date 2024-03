Slovenski nogometaši na gostovanju pri Malti le do remija

Slovenski reprezentanti so si v uvodnih minutah srečanja priigrali nekaj priložnosti, ki pa so ostale neizkoriščene. Po 28. minutah igre si je vratar Malte Henry Bonello privoščil veliko napako, ki jo je kaznoval Andraž Šporar in žogo poslal v prazno mrežo domačinov. Izid se do konca prvega polčasa ni spremenil, med odmorom pa je slovenski selektor Matjaž Kek opravil trojno zamenjavo. S tekmo so po 45 minutah končali Jan Oblak, Jan Mlakar in Jaka Bijol, v igro pa so prišli Vid Belec, Benjamin Verbič in Miha Blažič.