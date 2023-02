Mamić je 'zdaj pa zares' prekinil sodelovanje z Dinamom: Samo navijač

"Preko tega intervjuja se poslavljam od Dinama in hrvaškega nogometa. Če se ne bi zgodila smrt Ćira Blaževića , bi že sklical novinarsko konferenco in se poslovil tudi uradno. V čustvenem smislu ne bom nikoli zapustil Dinama, ki je moje življenje, kar se tiče mojega dela in sodelovanja v upravljanju tega kluba, je to popolna preteklost. Ne bom se več ukvarjal z Dinamom, tudi z nogometom na splošno," je za časnik Glas Srpske dejal kontroverzni Zdravko Mamić .

Dejal je, da je smrt nekdanjega selektorja Hrvaške in legendarnega trenerja Ćira Blaževića močno vplivala na njegovo odločitev. "Nobena smrt me ni pretresla tako kot njegova. Čeprav je tudi moj oče že umrl, menim, da je on (Blažević) name pustil večji vtis. Mislim, da sem dojel nekatere stvari, ki jih pred njegovo smrtjo nisem razumel," je bil odkrit poslovnež, ki po šestletni zaporni kazni, ki jo je prejel na Hrvaškem zaradi finančnih nepravilnosti v klubu, ko ga je vodil on, zdaj živi v Bosni in Hercegovini. Še nedavno je Mamić tudi javno kritiziral novo vodstvo Dinama in poskušal vplivati na vodenje tega kluba.