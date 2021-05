Hrvaška izdala tiralico za Zoranom Mamićem

Na spletni strani hrvaške policije je ob tiralici objavljena njegova fotografija, policija pa je navedla, da je storil kazniva dejanja zlorabe položaja in pooblastil, ponujanja podkupnine in zlorabe zaupanja v gospodarskem poslovanju. Za pričakovati je tudi mednarodno tiralico, nato pa tudi evropski nalog za prijetje in predajo Zorana Mamića.

Zoran Mamić se je tako kot njegov brat Zdravko Mamić, ki je bil v isti aferi obtožen na šest let in pol zapora, skril pred hrvaškim pravosodjem v Bosni in Hercegovini. Oba imata poleg hrvaškega tudi državljanstvo BiH. Hrvaško sodišče je prejšnji teden zavrnilo Mamićevo prošnjo, da bi zaporno kazen prestajal v BiH.