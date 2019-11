Mamljiva ponudba iz Madrida: Bale in 81 milijonov za Sterlinga

Nekdanjega člana Queens Park Rangersov in Liverpoola Raheema Sterlingaso v preteklosti že nekajkrat omenjali kot možno okrepitev madridskega Reala, angleški reprezentant pa je v minulih sezonah pod taktirko Josepa Guardiolenapredoval v enega najboljših napadalcev na svetu. V tej sezoni je nesporna prva violina "meščanov" in je na 15 tekmah zabil že 13 golov ter podelil še pet podaj.

STERLING

Sky Sports News je v ponedeljek poročal, da je Real Madrid v zameno za 24-letnega nogometaša jamajških korenin pripravljen v Manchester poslati nezaželenega Valižana Garetha Bala, realovci pa bi sinje modrim nakazali še 70 milijonov funtov (81 milijonov evrov). Po poročanju madridskega dnevnikaASReal razmišlja o tem, da bi Balu po več letih nejasnosti dokončno dovolil oditi, potem ko je bil v minulem prestopnem roku tik pred odhodom na Kitajsko.

Poleti že prvi resnejši pogovori

"Predstavniki Real Madrida bodo odpotovali na tekme Sterlinga z angleško reprezentanco v naslednjem mesecu, doma proti Črni gori in v gosteh pri Kosovu, nato pa se bodo odločili glede zadnjih podrobnosti ponudbe Cityju," poročajo Britanci. Dodajajo, da so se zastopniki angleškega nogometaša že poleti srečali z generalnim direktorjem Reala Josejem Angelom Sanchezom, a do konkretne ponudbe takrat ni prišlo.

"Realov predsednik Florentino Perez ve, da bo 12 dodatnih mesecev brez dogovora prispevalo k temu, da bo trenutna Sterlingova vrednost s 150 milijonov funtov (173,7 milijona evrov, op. a.) še dodatno narasla. Pri Cityju naj se zasebno, tako je tudi v primeru menedžerja Pepa Guardiole, ne bi pretirano zanimali za podpis pogodbe s 30-letnim Valižanom,"še pišejo na spletni strani Sky Sports.

BALE

'Nikoli ni skrival, da bi igral v La Ligi'

Opozarjajo, da Sterling "nikoli ni skrival svoje želje, da bi igral v La Ligi", a da bi v primeru, da Bale ne bi želel v Manchester oziroma če si ga City ne bi želel, Real moral plačati rekordno odškodnino, ki bi lahko podrla rekord Neymarja Jr.ob prestopu iz Barcelone v Paris Saint-Germain (222 milijonov evrov).

"V zaodrju na Etihadu se dobro zavedajo Realovega zanimanja za Sterlinga. Sami si želijo obupno zadržati igralca, ki so ga od Liverpoola leta 2015 odkupili za 49 milijonov funtov (56,7 milijona evrov, op. a.), kar je bil takrat rekord za angleškega igralca," še poroča Sky Sports.

SANE

Obetajo se pomembne odločitve

Nekaj težav je v teh trenutkih tudi z nemškim reprezentantom Leroyem Sanejem, ki ob zanimanju münchenskega Bayerna še ni podpisal nove pogodbe. Njegov morebiten povratek v domovino, kjer je sicer že nosil drese Wattenscheida 09, Schalkeja 04 in Bayerja iz Leverkusna, bi pomenil, da bi City postal "tanek" na krilnih položajih.

"Perez je pod pritiskom, da pomladi klub, ki se še ni pobral po izgubi Cristiana Ronalda," so prepričani na Otoku. "Najprej je poskusil kupiti Sterlinga kot zgodaj dozorelega 19-letnega talenta, ko je osvojil nagrado Golden Boy za najboljšega mladega talenta v Evropi leta 2014. Sterling, ki je dosegel sedem golov na 10 tekmah v tej sezoni, ima še triletno pogodbo, ki mu na teden prinaša 280.000 funtov (324.242 evrov, op. a.), podpisal pa jo je pred enim letom in ni verjetno, da bo od Cityja zahteval, da mu dovoli oditi. A ob zanimanju Reala je jasno, da bo moral City sprejeti nekaj pomembnih odločitev v prehajajočih tednih."