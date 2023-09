Man City kljub težavam s poškodbami in kartoni še naprej brez težav zmaguje

Evropski in angleški prvaki, nogometaši Manchester Cityja, tudi po šestem krogu domačega prvenstva ostajajo s polnim izkupičkom. Tokrat so za šesto zmago z 2:0 ugnali Nottingham Forest, vprašanje zmagovalca pa bržkone rešili že po 14 minutah, ko so z goloma Phila Fodena in Erlinga Haalanda že vodili s tem rezultatom.

Na končni izid je zagotovo vplival tudi rdeč karton Rodrija na začetku drugega dela. Španec si ga je prislužil zato, ker je Morgana Gibbsa-Whita prijel za vrat. City, ki ga mučijo poškodbe (med tednom je ostal še brez Bernarda Silve), je imel nekaj priložnosti za višjo zmago, a je bil njihov trener Pep Guardiola zadovoljen tudi s takim razpletom. Najlepšo priložnost za goste je zapravil Taiwo Awoniyi. icon-expand Slavje nogometašev Manchester Cityja ob zadetku Erlinga Haalanda FOTO: AP Prvo točko v ligi je zabeležil Luton, ki je na domačem igrišču z Wolverhamptonom remiziral z 1:1. Od 39. minute je igral z igralcem več na terenu, a v 50. minuti prejel gol, strelec je bil Pedro Neto. Do konca tekme pa mu je vendarle uspelo izenačiti, v 65. minuti je to z bele pike storil Carlton Morris. Londonski obračun med Crystal Palaceom in Fulhamom se je končal brez golov.