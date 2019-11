Man United 'potopil' Brighton s 3:1

Manchester United ni imel prav dobre statistike na zadnjih tekmah, na zadnjih petih tekmah so le enkrat zmagali, dvakrat izgubili in dvakrat remizirali. Dobra novica za rdeče vrage je bila, da je na Old Traffordu gostoval Brigthon, ki jih na njihovem igrišču na zadnjih 11 medsebojnih tekmah ni premagal. Trener Ole Gunnar Solskjaer je izbral naslednjo enajsterico: David de Gea, Aaron Wan-Bissaka, Victor Lindelof, Harry Maguire, Brandon Williams, Scott McTominay, Fred, Daniel James, Andreas Pereira, Marcus Rashford, Anthony Martial.

tekma

Prvi gol na tekmi so navijači dočakali že v 17. minuti, uspešen je bil Andreas Pereira, saj se je žoga po strelu odbila od Stephensa in prevarala vratarja Mata Ryana. Le dve minuti zatem je bilo že 2:0 za United, tokrat se je med strelce z avtogolom vpisal Davy Propper. To je bil tudi izid polčasa. V drugem polčasu je kazalo, da bodo gostitelji imeli težave z branjenjem rezultata, saj je v 64. minuti izid znižal Lewis Dunk. A upanje Brightona ni trajalo dolgo, saj je v 66. minuti na +2 znova povišal Marcus Rashford. United je zmagal in se prebil na sedmo mesto lestvice Premier League.