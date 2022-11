Man Utd in Real Sociedad v boj za ključno prvo mesto v skupini

Real Sociedad - Manchester United na Kanalu A in VOYO

Real Sociedad v srečanje vstopa s prednostjo treh točk pred Manchester Unitedom. Posledično se morajo igralci iz San Sebastiana za osvojitev prvega mesta v skupini zgolj izogniti porazu. Na prvem srečanju teh dveh moštev je slavil Sociedad z izidom 1:0. Španci so prejeli zgolj en zadetek na petih dosedanjih tekmah. Kljub popolnemu izkupičku v Ligi Evropa pa Baski v srečanje vstopajo po dveh zaporednih porazih v domačem prvenstvu.

Petkratni zmagovalec Lige prvakov Casemiro svojemu trenerju ni ostal dolžan: "Najbolj me je presenetila njegova želja po zmagovanju. To vidimo vsi. Ključna je njegova obsesija z vsem in milimetrska želja po popolnosti. Redki trenerji so tako obsedeni z zmagovanjem."

"Naše moštvo raste in napredek nas veseli, vendar se s tem ne smemo zadovoljiti ter moramo nadaljevati s procesom. Tekmam moramo pristopati z miselnostjo 'dobro ni dovolj dobro'," je dodal ten Hag.

Nizozemskemu strategu se je na tiskovni konferenci pred tekmo pridružil Casemiro , ki je po poletnem prestopu iz Real Madrida v oktobru odigral ključno vlogo za svoje moštvo. "Po mojem mnenju je on cement med opekami, ko imamo posest žoge in ko je nimamo. Raste iz tekme v tekmo," je z gradbeniško prispodobo pohvalil svojega vajenca.

Seznam mogočih odsotnosti zaradi poškodbe je pri Sociedadu kar dolg. Mikel Oyarzabal, Umar Sadiq, Mohamed-Ali Cho, David Silva in Ander Martin bodo zaradi poškodb zagotovo odsotni. Pod vprašajem pa so tudi Takefusa Kubo, Ander Barrenetxea, Aihen Munoz in Alex Sola.

Tudi ten Hag se sooča s številnimi težavami zaradi poškodb. Raphael Varane, Alex Tuanzebe in Brandon Williams zagotovo ne bodo zaigrali v Španiji, pod vprašajem pa so tudi Antony, Victor Lindelof in Anthony Martial.