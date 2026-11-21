Sinjemodri iz Manchestra so po treh zaporednih porazih v premier league sicer prišli do prve točke, a so po odličnem začetku sezone, ko so nanizali sedem zmag, zdaj že pet tednov brez slavja. Fulham je v vodstvo v 16. minuti popeljal Rodrigo Muniz, končni izid pa je s strelom z voleja v 57. postavil Elliot Anderson. Največ prahu na dvoboju je dvignil razveljavljen zadetek Erlinga Haalanda v 25. minuti za izenačenje. Njegov strel iz bližine je sprva gostujoči vratar Bernd Leno ubranil, a žoge ni povsem prepričljivo zadržal v rokah, norveški napadalec pa mu jo je iz neposredne bližine zbil v mrežo.

Sodniki zadetka niso priznali, saj so smatrali, da je imel nemški vratar še vedno nadzor nad žogo. Manchester City bo po tem krogu tako ostal na tretjem mestu z 22 točkami. Toliko jih ima ob tekmi manj tudi drugi Brighton, na vrhu pa je Arsenal s 27 točkami in tekmo manj. Na četrto mesto se je povzpel Bournemouth, ki je po zmagi z 2:0 nad Nottingham Forestom pri 18 točkah. Za zmago domačih sta zadela Evanilson v 19. minuti in Justin Kluivert v tretji minuti sodnikovega dodatka v prvem polčasu. Ob tekmi manj ima na petem mestu Liverpool prav tako 18 točk.

Erling Haaland danes ni uspel zatresti mreže nasprotnika FOTO: Profimedia

Točko manj ima zdaj šesti Leeds, ki je danes v Londonu nadigral Chelsea. Ta je sicer povedel z golom Emmanuela Emeghe v 25. minuti, le tri minute zatem pa je Leeds, pri katerem je Jaka Bijol celotno tekmo presedel na klopi, izenačil prek Noaha Okaforja. V drugem delu so gostje zabili še trikrat. Dominic Calvert-Lewin je z bele pike zadel v 53., Okafor drugič v 58. in Brenden Aaronson v 91. Tottenham je z zadetkoma Luce Williams-Barnetta (15.) in Dominica Solankeja (51.) z 2:0 ugnal Ipswich. Coventry je s 3:2 strl zadnjeuvrščeni Crystal Palace, medtem ko se je dvoboj Aston Ville in Sunderlanda končal brez golov.

Izidi Premier League, sobota, 21. november:

Manchester City - Fulham 1:1 (0:1) Aston Villa - Sunderland 0:0 Bournemouth - Nottingham Forest 2:0 (2:0) Chelsea - Leeds 1:4 (1:1) Coventry - Crystal Palace 3:2 (2:2) Tottenham - Ipswich 2:0 (1:0)