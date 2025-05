Manchester City do pomembne zmage v boju za Ligo prvakov

Meščani so v 14. minuti povedli preko Omarja Marmousha, prednost pa je še pred odhodom na odmor podvojil Bernardo Silva. V 67. minuti je bil izključen Mateo Kovačić, sicer asistent prvega gola na tekmi, sedem minut kasneje pa so se moči na terenu izenačile, saj je rdeči karton videl še Lewis Cook. V 89. minuti je tretji zadetek za domačine zabil Nico Gonzalez, Bournemouth pa je do častnega gola prišel v izdihljajih tekme, ko je v polno meril Daniel Jebbison.

Na drugi tekmi je Eddie Nketiah z goloma v 27. in 32. izničil gol zaostanka za Wolverhamptonom, za katerega je v 24. minuti zadel Emmanuel Agbadou. V drugem polčasu je na 3:1 povišal Ben Chilwell, znižal je Joergen Strand Larsen (62.), za 4:2 pa je bil natančen Eberechi Eze, ki utegne poleti zapustiti Crystal Palace.