Manchester City dobil pomembno pravno bitko s Premier ligo

Razsodišče je namreč ugotovilo tudi, da pravilniki nepravilno urejajo brezobrestna posojila klubom, povezanim z delničarji in lastniki, in da jih vodstvo tekmovanja ne sme regulirati. V osnovi so sodniki sicer mnenja, da je treba ta posojila upoštevati pri finančnem fair playju, a po novem bi se ta lahko spremenila v poslovna sponzorstva.

Odločitev razsodišča bi lahko imela daljnosežne posledice tudi za druge klube v ligi, ki delujejo v podobni lastniški in finančni strukturi kot Manchester City, med njimi so Arsenal, Chelsea in Brighton, ki so jim lastniki namesto sponzorstva odobrili brezobrestne kredite.

V klubu so odločitev pozdravili in obenem napovedali, da bodo zahtevali odškodnino za izgubljene zneske. Za Premier ligo pa to bržkone pomeni, da bo morala ustrezno urediti svoje pravilnike.

Razsodišče, sestavljeno iz treh upokojenih sodnikov, je odločilo, da so predpisi vodstva lige v nasprotju z britanskim pravom, saj omejujejo konkurenco, Premier liga pa da zlorablja svoj monopolni položaj. V ozadju sta odločitvi Premier lige, ki je klubu lani prepovedala podpis dveh sponzorskih pogodb, med njim zajetno pogodbo z letalsko družbo Etihad in z banko iz Abu Dabija.

Za vodstvo lige je to velik udarec. Prav zdaj potekajo zaslišanja vodstva kluba, ki mu liga očita kršenje finančnih pravil v kar 115 primerih med leti 2009 in 2018. Neposrednih povezav z odločitvijo razsodišča sicer nimajo, a v skrajnem primeru Premier ligi grozijo odškodninske tožbe.

Vodstvo tekmovanja je pravilnike o sponzorstvih in posojilih, povezanih z lastniki klubov "Associated Party Transactions", sprejelo decembra 2021, ko so lastniki iz Savdske Arabije prevzeli Newcastle United. Februarja letos so pravilniki doživeli nove spremembe.

Klubom, predvsem tistim, ki imajo lastnike na Arabskem polotoku, se z odločitvijo razsodišča obetajo nove donosne sponzorske pogodbe. Za vodstvo tekmovanja pa to pomeni novo težavo pri ustvarjanju finančno enakovrednega tekmovanja. Kritiki so že zdaj mnenja, da imajo posamezni klubi enostavno toliko več sredstev, da jim drugi ne morejo konkurirati pri nakupu nogometašev, in zdaj naj bi se ta razlika še povečala.

Delno so zadovoljni tudi v vodstvu lige, kjer menijo, da je razsodišče podprlo osnovne smernice pravil in potrebo po regulaciji, seveda pa bodo morali popraviti posamezne dele, ki v zdajšnji obliki niso v skladu z zakonodajo. Osnovna ideja vodstva lige je namreč še vedno ta, da morajo biti sponzorske pogodbe povezane s tržno protivrednostjo, ki jo nudijo, nikakor pa ne morejo biti podlaga za napihovanje in dvig proračuna klubov. V vodstvu so zelo zadovoljni tudi z ugotovitvijo razsodišča, da pravilniki ne diskriminirajo lastnikov z Arabskega polotoka, kar je bil večkrat javno izpostavljen očitek.