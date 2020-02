Manchester City dobro prenesel prepoved: Sinje modri boljši od West Hama

V senci dogajanja v Ligi prvakov je bila v sredo odigrana zaostala tekma angleškega prvenstva med Manchester Cityjem in West Hamom. Meščani so očitno dobro prenesli kazen, ki jim za naslednji dve sezoni prepoveduje nastopanje v evropskim tekmovanjih, saj so slavili z 2:0.

Kevin De Bruyne (desno) je v odlični formi. FOTO: AP V prvem polčasu se je med strelce vpisal španski vezistRodri, ki je zadel z glavo po podaji Kevina De Bruyna. Odlični Belgijec se je v nadaljevanju tudi sam vpisal med strelce in s tem postavil končnih 2:0. V 62. minuti je De Bruyne odlično kombiniral z Davidom Silvo, nato pa iz zahtevnega položaja natančno matiral Lukasza Fabianskega. Manchester City še naprej zaseda drugo mesto na lestvici. Za Liverpoolom ima kar 22 točk zaostanka, na tretjem mestu pa Leicester City za meščani zaostaja za štiri. Povsem drugačno je stanje v taboru West Hama, ki se bo do konca sezone krčevito boril za obstanek. Kladiva so trenutno šele 18., do Aston Ville na 'varnem' 17. mestu jih loči točka. Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke