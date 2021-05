Ena redkih Guardiolovih skrbi pred finalom LP: izvajanje enajstmetrovk

Ob tem ni zanemarljivo niti dejstvo, da so samo v tej sezoni z bele pike grešili kar štirje nogometaši Cityja, poleg Agüera še Kevin De Bruyne , Raheem Sterling in Ilkay Gündogan – vsi so zapravili po eno. V tej sezoni je imel klub z Etihada sicer na voljo 11 enajstmetrovk, od tega so jih njegovi nogometaši v zadetek pretvorili sedem – Agüero in De Bruyne po dve, Gündogan, Riyad Mahrez in Rodri pa po eno.

Pep Guardiola je vodenje Manchester Cityja prevzel avgusta 2016, zapravljena najstrožja kazen Sergia Agüera v dvoboju s Chelseajem prejšnji konec tedna pa je bila že 14., ki so jo od takrat zastreljali njegovi varovanci. Od 16 ekip, ki so imele v tem času v Premier League na voljo vsaj deset enajstmetrovk, jih je City zgrešil daleč največ (drugi je Manchester United z 11 zapravljenimi, tretji pa Leicester City z devetimi, op. a.), ob tem pa imajo meščani tudi najslabši izkoristek. Ta znaša 65,9 odstotka.

Tuchel stavi na preverjenega aduta

Na drugi strani je Chelsea – če upoštevamo še septembrski spopad s Tottenhamom v angleškem ligaškem pokalu, ko so o napredovanju prav tako odločale enajstmetrovke – v tej sezoni izvajal že 21 tovrstnih strelov. Od tega jih je zadel 17, zgrešil pa prav toliko kot City, torej štiri.

Na začetku sezone je bil v vlogi prvega izvajalca čete Franka Lamparda vezist Jorginho, ki je blestel kot zanesljiv "eksekutor", a je do decembra zgrešil kar tri poskuse (proti Liverpoolu in Arsenalu v Premier League ter proti Krasnodarju v Ligi prvakov, op. a.). V nadaljevanju sezone so tako priložnost dobili tudi nekateri drugi nogometaši, Timo Werner je streljal štirikrat in zadel trikrat,Olivier Giroudin Mason Mount pa sta izkoristila svoja edina poskusa. Je pa res, da je pod vodstvom Thomasa Tuchlazopet prvi izvajalec Jurginho, ki v tem času še ni zgrešil.

Toure najboljši vseh časov, Mahrez med najslabšimi

Od nogometašev v Premier League, ki so izvajali vsaj deset enajstmetrovk, ima najboljši izkoristek prav nekdanji nogometaš Cityja,Yaya Toure, ki je v tej kategoriji tudi edini stoodstoten, z bele pike je poskušal enajstkrat. Na spodnjem dnu tabele pa je med najslabšimi že omenjeni Mahrez, ki je v dresu Cityja in še prej Leicestra streljal 13-krat in petkrat zgrešil. Z 61,5-odstotno uspešnostjo je na petem mestu. Najslabši je sicer bivši nogometaš Aston Vile, Juan Pablo Angel, ki je poskusil desetkrat in le petkrat zadel.