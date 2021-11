City ogrel topove pred tekmo s PSG-jem, padel je Everton

Reprezentančni premor – vsaj če gre soditi po današnji tekmi – ni naredil škode varovancem Pepa Guardiole. Ti so vpisali še osmo zmago sezone, tokrat so doma gladko ugnali zasedbo Evertona, ki ostaja pri vsega 15 točkah v tej sezoni. Manchester City s 26. točko sezone na drugem mestu še naprej diha za ovratnik vodilnemu Chelseaju, ki ima na svojem kontu 29 točk.

Za zmago sinjemodrih so danes poskrbeli Raheem Sterling, Rodri in Bernardo Silva. Sterling je zadel tik pred iztekom prvega polčasa, Rodri je zadel v drugi minuti nadaljevanja, Silva pa je v zaključku tekme potrdil nov komplet treh točk sinjemodrih. To je bila še osma premierligaška zmaga za četo Pepa Guardiole v tej sezoni in odlična popotnica za sredino tekmo s PSG-jem, ki bo odločala o prvem mestu v skupini A Lige prvakov. City sicer vodi v tej skupini z devetimi točkami, PSG pa je z osmimi na drugem mestu. Prenos sredine nogometne poslastice bo v Sloveniji le na Kanalu A in VOYO ob 20.30.

Izid:

Manchester City - Everton 3:0 (1:0)

Sterling 44., Rodri 55., Silva 86.