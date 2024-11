Manchester City hladno zavrnil nevsakdanjo prošnjo rivalov

Poleg zlate žoge, ki jo bo po vsej verjetnosti osvojil Vinicius Junior , bo na slovesnosti podeljenih še veliko drugih nagrad, med njimi tudi trofeja za najboljšega mladega nogometaša minule sezone. V zadnjih letih so omenjeno nagrado prejeli Jude Bellingham , Kylian Mbappe , Matthijs de Ligt , Pedri in Gavi , med letošnjimi nominiranci pa sta tudi Alejandro Garnacho in Kobbie Mainoo .

Na sinjemodri strani Manchestra je veliko več zvezdnikov, ki so med nominiranci za številne nagrade, ki bodo v ponedeljek podeljene v Parizu. Meščani so posledično rezervirali zasebno letalo, s katerim bodo nominiranci odpotovali v francosko prestolnico, na letalu pa jim družbe ne bosta delala Garnacho in Mainoo, kot so si to pri Manchester Unitedu sprva želeli.