Manchester City ima novo številko osem

"Zame je to briljanten prestop in komaj čakam, da se začnem pri Cityju. Vsakdo, ki je gledal to ekipo pod vodstvom Pepa, ve, kako dobri so – zame so najboljši na svetu. Trofeje, ki so jih osvojili, so nekaj izjemnega, a hkrati igrajo tudi najboljši nogomet. Pridružiti se tej ekipi so res sanje vsakega nogometaša," je za klubsko spletno stran povedal hrvaški reprezentant in dodal: "Še vedno se moram veliko naučiti in vem, da lahko pod Pepovim vodstvom postanem boljši igralec, kar je zame res vznemirljivo. Moj načrt je, da nekaj tednov počivam, preden se vrnem v Manchester in se pripravim na novo sezono. Želim pomagati temu klubu, da ostane na vrhu in osvoji več trofej."