Po zadetku Bernarda Silve sinjemodri s finalno vstopnico FA pokala

V polfinalnem obračunu angleškega FA pokala, gre za najstarejše klubsko nogometno tekmovanje sploh, sta se na legendarnem Wembleyju udarila Manchester City in londonski Chelsea. Sinjemodri so bili navkljub bolečem izpadu pred dnevi v Ligi prvakov v vlogi velikega favorita in so svoj status (mukoma) tudi potrdili. Edini gol na tekmi je v končnici obračuna dosegel Portugalec Bernardo Silva (1:0).