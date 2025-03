Uspešen povratek Liverpoola, Manchester City klonil proti Nottingham Forestu

Trener Liverpoola Arne Slot, ki zaradi kazni ni smel voditi svojega moštva s klopi, na začetku tekme ni poslal v boj prav vseh najboljših. Izbrani nogometaši so imeli v prvem polčasu terensko pobudo, tudi nekaj priložnosti, toda tik pred odhodom prejel nepričakovan gol. Krivca za njega sta bila Virgil Van Dijk in vratar Ederson, prvi se je slabo gradil, drugi pa je bil neodločen in žoge ni prijel, to pa je kaznoval Will Smallbone.