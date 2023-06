City z drugo lovoriko v sezoni čaka istanbulski finale

V finalu FA pokala sta se pomerila Manchester City in Manchester United. Boj za najstarejšo lovoriko na svetu so hitro na svojo stran obrnili finalisti Lige prvakov, saj so zadeli že po trinajstih sekundah tekme, kar je najhitrejši zadetek v tem tekmovanju v zgodovini sploh. V polno je zadel kapetan Ilkay Gündogan. Vragi so še v prvem polčasu izenačili po golu kapetana Bruna Fernandesa iz enajstmetrovke, a je na začetku drugega polčasa vnovič zadel Gündogan (2:1). Izid se do konca tekme ni več spremenil in sinjemodri, ki jih v soboto s prenosom na POP TV in VOYO v Istanbulu čaka finale Lige prvakov proti milanskemu Interju, so "ujeli" še drugo lovoriko v sezoni, napadajo pa še najbolj prestižno.

Manchester City je že v 13. sekundi tekme prišel do vodstva. Po dolgi podaji vratarja Stefana Ortege je Erling Haaland dobil skok, njegova podaja sicer ni bila natančna, a je obramba Uniteda žogo odbila le na nogo Ilkaya Gündogana, ki je z volejem od daleč dosegel prekrasen zadetek. Za City, ki lahko letos postane tudi zmagovalec Lige prvakov, je to sedmi naslov v tem tekmovanju, rdeči vragi – ti so letos osvojili ligaški pokal –, ostajajo pri 12. Tudi najhitrejši v zgodovini finalnih obračunov pokala FA, do zdaj je bil rekorder Louis Saha, ta je leta 2009 za Everton proti Chelseaju zadel po 25 sekundah tekme. Po prejetem zadetku so varovanci Pepa Guardiole imeli še nekaj priložnosti, United pa je potreboval čas, da se je otresel pritiska, v 30. minuti pa je prišel do izenačenja. Jacka Grealisha je v kazenskem prostoru žoga zadela v roko, najstrožjo kazen, ki jo je sodnik dosodil po posredovanju Vara, pa je uspešno izvedel portugalski reprezentant Bruno Fernandes. V 51. minuti je bil spet v vodstvu City. Zanimivo, da sta se manchestrska rivala v finalu FA pokala pomerila sploh prvič v zgodovini. Vnovič je z razdalje z volejem zadel njegov kapetan Gündugan, ki je v zraku zadel žogo po podaji Kevina De Bruyna s prostega strela. Do konca tekme so imeli oboji nekaj priložnosti, več sinjemodri, Gündogan je še enkrat premagal Davida De Geo, a iz nedovoljenega položaja, tako da je izid ostal nespremenjen. Manchester City - Manchester United FOTO: Sofascore.com Izid, pokal angleške nogometne zveze, finale:

Manchester City - Manchester United 2:1 (1:1)

Gündogan 1., 52.; Fernandes 33./11m Postavi:

Manchester City: Ortega, Walker, Dias, Akanji, Stones, Rodri, Silva, De Bruyne, Gündogan, Grealish, Haaland.

Manchester United: De Gea, Wan-Bissaka, Lindelof, Varane, Shaw, Casemiro, Fred, Fernandes, Eriksen, Sancho, Rashford.